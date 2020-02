Eltern in Werder sollen für das Mittagessen ihrer Kinder in der Kita künftig 1,90 Euro zuzahlen. Derzeit beträgt die Elternbeteiligung 1,70 Euro. In ihrer neuen Kalkulation wollte die Stadtverwaltung den Beitrag auf 2,31 Euro anheben. Das stieß auf den Widerstand der Eltern.