Werders Rathäuser öffnen wieder ihre Türen

Die beiden Rathäuser, der Bürgerservice und das Stadtarchiv von Werder werden ab Montag, 11. Mai, zunächst für einen stark eingeschränkten Publikumsverkehr, wieder zugänglich gemacht. Das teilte Stadtsprecher Henry Klix am Dienstag mit. Grundsätzlich gelte weiter, dass für alle Anliegen die Mitarbeiter per E-Mail oder telefonisch zu den gewohnten Sprechzeiten kontaktiert werden können. Auf der kommunalen Homepage sei ein Dienstleistungs-A-bis-Z mit allen Kontakten der Stadtverwaltung eingerichtet.

Extra Räume für genügend Abstand

Ab dem 11. Mai können für Anliegen, für die ein persönliches Erscheinen unabdingbar ist (z.B. Aufgebot zur Eheschließung, Personaldokument beantragen), auch Termine mit Mitarbeitern der Rathäuser und des Bürgerservice telefonisch vereinbart werden. „Dabei ist genau abzustimmen, welche Unterlagen mitzubringen sind. An allen Verwaltungsstandorten wurden Räume für solche Termine eingerichtet, in denen den besonderen Hygieneanforderungen Rechnung getragen werden kann“, so Klix.

Die Besucher müssen Mundschutz tragen. Zu den Verwaltungsmitarbeitern und gegebenenfalls Wartenden ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das gilt umgekehrt auch für die Mitarbeiter der Verwaltung. Ohne Termin ist der freie Zutritt zu den Verwaltungsstandorten weiterhin nicht möglich, betont Henry Klix.

Bürger mit Atemwegsinfektionen sollten nicht in die Rathäuser kommen

Einwohner mit Atemwegsinfektionen bittet er, die Verwaltungsstandorte auch mit Termin nicht zu betreten, sondern den Termin abzusagen. Gegebenenfalls sollten sie die Anlaufstelle für Atemwegserkrankte in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums aufsuchen.

