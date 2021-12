Werder

Ein weiteres Projekt aus dem Werderaner Zukunftshaushalt fand seine Umsetzung. Jugendliche haben in dieser Woche am Jugend- und Familienzentrum „Haus am See“ in Werder eine neue legale Graffitiwand eingeweiht. Die ersten Jugendlichen, die die neue Wand nutzen, waren Mitglieder der Projektgruppe Jugendclub der Karl-Hagemeister-Grundschule. Sie bemalten die Wand zunächst mittels einer Schablone, die Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) zu dem Termin mitgebracht hatte, mit dem Stadtlogo von Werder und wurden dann selbst mit den bereitgestellten Sprühdosen kreativ.

Bänke bestellt, Mülleimer ersetzt

Das Aufstellen der zehn Meter langen und zwei Meter hohen Wand hatten es bei der Abstimmung zum Zukunftshaushalt auf den ersten Platz geschafft. In den Osterferien soll es hier einen Graffiti-Workshop des Jugendclubs geben, auch das wurde gewünscht. Der Zukunftshaushalt ist ein Bürgerhaushalt der Stadt, über dessen Gewinner Kinder und Jugendliche in Werderaner Schulen entschieden haben. Weitere Projekte sind bereits umgesetzt oder werden vorbereitet. So hat im Oktober an der Kreisvolkshochschule ein „Labor für digitales Gestalten“ für Kinder und Jugendliche stattgefunden. Am Plantagenplatz und am Ufer der Regattastrecke wurden Mülleimer durch größere Mülleimer ersetzt.

Ein weiterer Wunsch der Kinder und Jugendlichen war es, im Stadtgebiet mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen. 14 Bänke wurden bestellt, sie werden (oder wurden bereits) am Rundweg am Plessower See, in den Havelauen und am Sacrow-Paretzer Kanal aufgestellt. Projekte wie der Outdoor-Fitnesspark, eine Calisthenics-Sportanlage, ein E-Sports-Turnier oder der Wasserzugang in der Luisenstraße sind in Vorbereitung, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Zukunftshaushalts-Projekte im Kontext zum Stadtwald sollen mit den Gestaltungsideen für den Park aus einem Einwohnerbeteiligungsverfahren abgestimmt und umgesetzt werden.

Start von Zentrum und Club im Oktober 2020

Insgesamt 200.000 Euro stehen für den Zukunftshaushalt zur Verfügung, das Wahlverfahren findet alle zwei Jahre statt. Der Termin am Jugend- und Familienzentrum in dieser Woche wurde auch genutzt, um die neuen Eingangsschilder des Hauses am See zu enthüllen, dessen Grundstück auch von Werderaner Sportvereinen genutzt wird. Manuela Saß nutzte die Gelegenheit, sich bei den Mitarbeiter des Familienzentrums und des Jugendklubs für den erfolgreichen Start unter Pandemie-Bedingungen zu bedanken, die an dem neuen attraktiven Standort an der Havel in Nachbarschaft der Vereine im Oktober 2020 aufgenommen worden war.

Von MAZonline/fro