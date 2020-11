Werder

Zum Schulbeginn am Montagmorgen musste die Feuerwehr zum Oberstufenzentrum in Werder ausrücken. Die Leitstelle sei über eine drohende Explosionsgefahr im Chemielabor informiert worden, teilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Montag mit. Im Chemiekabinett sollen sich Stoffe bei der Entsorgung unzulässig vermischt haben.

Die Feuerwehr schätzte die Gefahr nach Eintreffen am Einsatzort glücklicherweise als gering ein, sodass sie keine Maßnahmen ergreifen musste. Vorsorglich waren allerdings zuvor alle Schüler nach Hause geschickt worden. Gegen 9 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab. Der Unterricht am Oberstufenzentrum kann am Dienstag wieder regulär stattfinden.

Von Luise Fröhlich