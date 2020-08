Extreme Trockenheit, Stürme, Schädlinge: Die letzten zwei Jahre haben auch dem Stadtgrün in Werder übel mitgespielt. Einige Schäden, vor allem an jungen Bäumen, seien erst jetzt zu sehen, so die Stadtverwaltung. Auch deswegen müssten nun nachträglich 100.000 Euro in den Haushalt eingearbeitet werden.