Werder

Alle Jahre wieder werden bald jede Menge Tannen, Fichten und Kiefern in die Wohnzimmer der Menschen einziehen – die Weihnachtszeit rückt näher. Am 26. November startet offiziell die Weihnachtsbaumsaison auf dem Werderaner Tannenhof, wie auch bei allen anderen Betrieben bundesweit. Aber schon jetzt kann man sich auf den Plantagen in Plessow den Baum der Wahl sägen und mit nach Hause nehmen. Christian Mai, Juniorchef des Werderaner Tannenhofs, verrät der MAZ, was dabei beachtet werden sollte.

Welche Alternative gibt es zur Nordmanntanne?

Rund 90 Prozent der Kunden des Werderaner Tannenhofs wählen die Nordmanntanne: Sie ist stark dunkelgrün und lässt wenige ihrer weichen Nadeln fallen, erklärt Christian Mai. Ähnlich gut würden auch die Nobilis-Tanne, die Blaufichte und die Schwarzkiefer diese Anforderungen erfüllen. Die Nobilis-Tanne, auch „Edel-Tanne“ genannt, und die Blaufichte zum Beispiel haben sehr stabile Äste und eignen sich daher gut für diejenigen, die echte Kerzen einsetzen wollen. Außerdem duften sie angenehm.

Wie viele Bäume gibt es zur Auswahl?

Auf der gut 60 Hektar großen Plantage des Tannenhofs stehen weit mehr als 50.000 verschieden alte Bäume. Die ältesten Exemplare wurden um 1990 gepflanzt; die Jüngsten im Frühjahr – sie sind gerade 20 bis 30 Zentimeter hoch und werden noch einige Zeit auf dem Tannenhof verbringen, ehe sie gefällt werden. Angeboten werden Fichten, Tannen und Kiefern. Ein durchschnittlicher Weihnachtsbaum ist übrigens um die zwei Meter hoch.

Mehr als 50.000 Tannen, Fichten und Kiefern befinden sich auf den Plantagen des Tannenhofs in Werder. Quelle: Luise Fröhlich

Wann sollte man seinen Baum schlagen oder sägen?

„Wenn man ihn gut pflegt, ist das schon jetzt möglich“, sagt Christian Mai. Schon im vorigen Jahr seien die Kunden tendenziell früher gekommen, um sich den Baum zu holen, als sonst üblich. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Am zweiten und dritten Adventswochenende erwartet der Tannenhof die meisten Besucher – 3000 bis 5000 können es werden, wobei nicht alle einen Baum schlagen, sondern sich insgesamt auf dem Hof aufhalten.

Wie lagert man den Baum zu Hause am besten?

Wenn er jetzt schon gekauft oder gesägt wird, rät Christian Mai, den Baum draußen zu lagern und am Stamm zu bewässern sowie die Nadeln einzusprühen. „Er kann im Netz bleiben, besser wäre es aber, ihn auszupacken. Dann können die Nadeln die Feuchtigkeit gut aufnehmen.“

Öffnungszeiten und Lieferservice Die Plantage ist zum Selbstschlagen bis zum 23. Dezember täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember werden von 9 bis 12 Uhr ausschließlich bereits geschlagene Bäume verkauft. Wer entsprechendes Werkzeug zum Schlagen oder Sägen zu Hause hat, kann es mitbringen, oder es sich beim Tannenhof ausleihen. Ab einer Höhe von vier Metern dürfen die Bäume aus Sicherheitsgründen nicht mehr selbst geschlagen werden. Wessen Auto für den Transport des Baumes zu klein ist, kann ihn sich auch liefern lassen. Zum besseren Anpassen des Stamms kann der Weihnachtsbaumständer gleich mitgebracht werden.

Kann man einen Weihnachtsbaum reservieren?

Auf der Besucher-Plantage an der Lehniner Chaussee 9 ist das nicht möglich, sagt Christian Mai. Denn es sei schwer zu kontrollieren, dass ein mit Fähnchen markierter Baum nicht von einem anderen Besucher abgesägt wird. Die Besucher gehen allein mit Lageplan, Karren und Säge los. Reservieren könnte man einen Baum höchstens auf der kleineren Plantage rund um den Betriebshof, wo es keinen regulären Besucherverkehr gibt.

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Hof?

Bei mehr als 1000 Besuchern, die sich gleichzeitig auf dem Hof aufhalten, wird nach aktuellem Stand eine 3G-Regel auch im Außenbereich des Hofs gelten. Die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Die Betreiber empfehlen das Tragen eines Mundschutzes, außerdem sind Abstände einzuhalten. 3G gilt auch auf der Plantage, wenn dort viele Besucher zur gleichen Zeit sind, was zum Beispiel für den zweiten und dritten Advent zu erwarten ist.

Was sollten Erst-Baum-Säger bedenken?

„Früh am Tag kommen, am besten nicht am zweiten oder dritten Advent, Zeit und gute Laune mitbringen und natürlich warm anziehen“, so Christian Mai.

Wie viele Verkaufsplätze gibt es in diesem Jahr?

Zusammen mit dem Thüringer Tannenhof, der Christian Mai inzwischen gehört, sind es 150 Verkaufsplätze in ganz Ostdeutschland. Manche sind bereits seit dem 19. November geöffnet, der Rest startet den Verkauf in dieser Woche bis spätestens Samstag.

Von Luise Fröhlich