Ein Mann wurde am Mittwochabend in Werder dabei ertappt, wie er seiner ehemaligen Lebensgefährtin nachstellte – ausgerechnet vom neuen Freund der 32-Jährigen. Der Neue wollte den Ex zweimal zur Rede stellen, eilte ihm sogar im Auto nach und stoppte den Mann. Dieser fuhr seinen Nachfolger einfach an und verschwand.