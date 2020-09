Femizid in Werder: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage

Werder

Im Fall des Tötungsdeliktes in Glindow vom Mai 2020 hat die Potsdamer Staatsanwaltschaft Mordanklage erhoben. Am 24. August sei das bereits passiert, teilt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, auf MAZ-Nachfrage mit. Das nun zuständige Potsdamer Landgericht konnte allerdings erst in dieser Woche erstmals offiziell bestätigen, dass die Anklageschrift vorliegt. „Weil wir nun auch den Nachweis vom Verteidiger des Angeschuldigten haben, dass ihm die Anklage zugestellt wurde“, sagt der Sprecher des Potsdamer Landgerichtes, Sascha Beck.

Landgericht entscheidet nun über Zulassung der Anklage

Die Staatsanwaltschaft klagt den mutmaßlichen Glindower Täter wegen des Verdachtes des Mordes in Tateinheit mit den Vergehen der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung, der Nötigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nun befinde sich das Landgericht im sogenannten Zwischenverfahren, sagt Beck. Das heißt: „Das Gericht schaut sich die Akte an und prüft, ob die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung größer ist als die eines Freispruches“, so Gerichtssprecher Beck, „wenn das der Fall ist, wird die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet.“ Einen möglichen Termin konnte er indes nicht nennen. Urteilt aber: „Da es sich um eine Haftsache handelt, weil sich der Angeschuldigte in Untersuchungshaft befindet, besteht Zeitdruck.“

Am Montag, 11. Mai, gegen 19 Uhr hatte der damals 64-jährige mutmaßliche Täter seine damals 40-jährige Noch-Ehefrau und seine Kinder in einem Haus auf der Elisabethhöhe in Glindow aufgesucht. Dort lebten die drei nach der Trennung von dem Mann. Ihr Nachbar erzählte im Frühjahr nach der Tat Medien gegenüber, dass der Mann seine Familie in der Vergangenheit bedroht habe. Als der Mann vor der Tür stand, lehnte die Frau eine Annäherung deswegen ab. Er wurde gewalttätig. Im Garten verletzte er sie so schwer, dass sie noch vor Ort an den Folgen seiner Gewalt starb.

Häusliche Gewalt nahm im Shutdown zu

Der Nachbar, so erzählte dieser, hatte noch versucht, den Gewalttäter zu stoppen. Dieser bedrohte den Nachbarn allerdings. Nach der Tat floh der mutmaßliche Täter mit einem Auto und fuhr in wahrscheinlich selbstmörderischer Absicht gegen eine Wand in einem unweit vom Tatort entfernten Industriegebiet. Er wurde schwer verletzt und war zunächst nicht vernehmungsfähig. Die Kinder waren vom Landkreis in Obhut genommen worden.

Nach der Tat äußerte sich das Frauenhaus Potsdam betroffen und verwies in einer Stellungnahme auf den Zusammenhang zwischen der Gewalt an Frauen und den Kontaktbeschränkungen, die während des teilweisen Shutdowns im Zuge der Corona-Bekämpfung bestanden. In vielen Haushalten hätte sich dadurch die Situation nochmals zugespitzt, so die Frauenrechtsorganisation. „Für die Frauen haben sich die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zu Hilfsstrukturen verschlechtert“, hieß es damals.

Von Annika Jensen