Werder: Feuer im Flüchtlingsheim

Werder

In der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Schubertstraße in Werder brach am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr ein Brand aus. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte das Feuer bemerkt und sofort die Feuerwehr gerufen. „Bei unserem Eintreffen brannte ein Zimmer einer Dreiraumwohnung im dritten Geschoss der viergeschossigen Unterkunft in voller Ausdehnung“, beschreibt Einsatzleiter Stephan Kranig die Situation.

Mehr als 100 Bewohner in Sicherheit gebracht.

„Mehr als 100 Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits durch das Sicherheitspersonal der Unterkunft aus dem Haus gebracht worden oder hatten sich selbst in Sicherheit gebracht, darunter auch die Bewohner der betreffenden Wohnung“, so Kranig weiter. Wegen der erheblichen Rauchentwicklung im dritten und vierten Geschoss sei zunächst unklar gewesen, ob sich weitere Personen in dem Gebäude befinden. Darum seien mehrere Rettungswagen mit Notärzten und ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort gerufen worden.

65 Feuerwehrleute löschten den Brand

„Bei der Kontrolle aller Wohnungen durch unsere Feuerwehrleute während und nach der Brandbekämpfung wurde dann aber festgestellt, dass sich niemand mehr im Haus befunden hatte.“ Es sei niemand durch den Brand verletzt worden. Durch die Feuerwehren sei der Brand auf die betreffende Wohnung eingegrenzt und schnell gelöscht worden, sagt der Einsatzleiter. Insgesamt 65 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von Werder und den Ortsteilen waren an dem Einsatz beteiligt.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Wegen der Rauchentwicklung seien weitere drei Wohnungen beschädigt worden. Die betroffenen Bewohner können zunächst in anderen Wohnungen der Gemeinschaftsunterkunft unterkommen, hieß es vor Ort von der Heimleitung. Insgesamt dauerte der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren etwa zwei Stunden. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde durch die Polizei für weitere Ermittlungen gesichert.

