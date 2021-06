Auf der A2 hat am Dienstagvormittag ein Auto gebrannt, von dem am Ende nur ein Wrack übrig blieb. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Für die Brandursache gibt es bisher nur einen Verdacht.

A2: BMW geht am Dreieck Werder in Flammen auf

