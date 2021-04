Feuerwehreinsatz in Potsdam-Mittelmark - Großeinsatz in Werder an der Havel: Eine Person bei Brand verletzt

Am Sonnabend musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in Werder an der Havel ausrücken. Auf der sogenannten „Insel“ war ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt.