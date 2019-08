Werder

Einen besonderen Fotokurs mit dem Thema „Das fotografische Sehen“ beginnt die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark am Dienstag, dem 20. August, um 10 Uhr in ihrer Werderaner Geschäftsstelle, Adolf-Damaschke-Straße 60. Die erfahrene Fotografin Konstanze Paula Grüning vermittelt in diesem Kurs das fotografische Sehen. Sie zeigt den Teilnehmern den optimalen Bildaufbau, den „goldenen Schnitt“, die Tiefenschärfe, die Fokussierung auf das Wesentliche sowie das Einfangen des richtigen Momentes.

Die Teilnehmer erlernen Kniffe, mit denen sie später mit einem einzigen Foto am Ende eine ganze Geschichte erzählen können. Außerdem gibt es einen Exkurs in die schnelle und simple Bildbearbeitung per Handyapps.

„Das fotografische Sehen“, Dienstag, 20. August, 10 Uhr, Werder, Adolf-Damaschke-Straße 60, Raum 6. Infos und Anmeldungen unter 03327/57 10 30 oder unter werder@kvhs-pm.de

Von MAZonline