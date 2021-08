Werder

Immer wieder lässt Richter Theodor Horstkötter diese quälenden 30 Sekunden im Saal vorspielen: Das Freizeichen. Ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle in Brandenburg an der Havel hebt ab. Der Anrufer beginnt zu erzählen, doch von dem, was er sagt, ist keine Silbe zu verstehen. Nicht beim ersten Abspielen, nicht beim zweiten, dritten, vierten. Es ist, als würde der Mann eine fremde, unentdeckte Sprache sprechen, so sehr entstellt der Alkohol seine Worte. Der Aufforderung, „mal vernünftig“ zu reden kann er nicht nachkommen. Der Mitarbeiter der Leitstelle legt auf.

Mitarbeiter beendet das Gespräch genervt und unverrichteter Dinge

Der Mann, der am 11. Februar um 20.28 Uhr den Notruf gewählt hat, kann sich auch beim zweiten Versuch wenige Augenblicke später nicht verständlich machen. Dieser Anruf dauert zwar beinahe anderthalb Minuten. Der Effekt aber ist derselbe: Der Mitarbeiter beendet das Gespräch genervt und unverrichteter Dinge. Beinahe zwei Stunden vergehen, bis sich nach dem dritten, von einem Nachbarn abgesetzten Notruf doch noch Rettungswagen, Notarzt und Polizei auf den Weg nach Werder machen.

In einer Wohnung ganz unten im Block Schubertstraße 20 entdecken die Retter Kerstin S.: Die 58-Jährige liegt mit aufgeschlitzter Kehle und zertrümmertem Gesicht in ihrem eigenen Blut. Wie lange sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist, wird auch die Rechtsmedizin nicht sicher bestimmen können.

Vor dem Landgericht Potsdam ist am Montag der Prozess gegen Matthias T. (56) fortgesetzt worden. Er soll der Lebenspartner des Opfers gewesen sein, hat die ersten zwei Notrufe abgesetzt und ist wegen Mordes angeklagt. Matthias T. hatte zum Auftakt des Verfahrens vor der 1. Großen Strafkammer sein Bedauern über den Tod der Frau ausgedrückt. Ein Geständnis im klassischen Sinne hat er laut Verteidiger Steffen Sauer allerdings nicht abgelegt, lediglich anklingen lassen, er werde es wohl gewesen sein.

Ein halbes Jahr in Untersuchungshaft

Matthias T. ist ein von jahrelangem Alkoholkonsum gezeichneter Mensch. Sein Gang ist automatenhaft-unsicher. Seine Artikulation ist auch nach einem halben Jahr Untersuchungshaft bis zur Unverständlichkeit verwaschen, selbst dann, wenn er sich bemüht, deutlich zu sprechen. Die Tat hat sich in seiner Wohnung ereignet: Vor der zur Schlafstatt hergerichteten Couch ist Kerstin S. auf der grau-melierten Auslegeware gestorben.

Blutverschmierte Messer in der Wohnung

Die Tatort-Fotos zeigen einen schwer misshandelten, nur halb bekleideten Körper. Rundherum liegen Zigarettenhülsen zum selber Stopfen. An der weißen Gardine, an den weißen Wänden, an der Fensterscheibe, der Heizung, den Polstern haften Blutspritzer. In der Spüle lehnt in einem halb mit Wasser gefüllten Plastikbecher neben verschnörkeltem Essbesteck ein blutverschmiertes Küchenmesser. Auf dem Couchtisch: ein weiteres Messer. Die Klinge ist abgebrochen, der blutige Stumpf liegt auf einem Butterkeks. Auf der unteren Ablage des Tisches: ein drittes Messer.

Todeseintritt binnen weniger Minuten

Mehr als 50 zumeist schwere Stich- und Schnittverletzungen zählt die Rechtsmedizinerin Natalie Stanislawski an Kopf, Rumpf, Händen und Gesäß sowie im Genitalbereich. Die abgebrochene, fünf Zentimeter lange Messerspitze findet sie im rechten Schulterblatt des Opfers. Viele der Stiche haben Knochen perforiert und innere Organe – Herz, Lunge, Gehirn – verletzt. Viele dieser Verletzungen seien todeswürdig, sagt Natalie Stanislawski. Todesursächlich sei aber die Halsverletzung gewesen, sagt sie: „Dabei ist die Halsschlagader durchtrennt worden. Das bedeutet einen Todeseintritt binnen weniger Minuten – maximal.“ Die Mehrzahl der übrigen Stiche seien dem Opfer agonal – also in der Sterbephase – oder post mortem zugefügt worden.

Brüche der Rippen, des Kiefers und des Mittelgesichts

Die Expertin hat auch etliche Anzeichen stumpfer Gewalt gegen Kopf und Rumpf ausgemacht – blaue Flecken, Brüche der Rippen, des Kiefers, des Mittelgesichts. Schläge mit der Faust seien wahrscheinlich, Fußtritte denkbar. Die Sachverständige vermutet, dass der Täter Kerstin S. zunächst geschlagen hat, möglicherweise bis zur Bewusstlosigkeit, und ihr dann den Halsschnitt versetzt hat. Die Verletzungen insgesamt würden „eine große Energie und große Wucht“ erfordern. – Auch große Wut? Diese Frage wird zu einem späteren Zeitpunkt der psychiatrische Gutachter Alexander Böhle beantworten.

Auslöser der Tat ist noch immer nicht bekannt

Matthias T. und Kerstin S. haben sich nicht nur regelmäßig getroffen und gemeinsam Alkohol getrunken. Laut Gericht bestand bis mindestens eineinhalb Monate vor der Tat auch eine sexuelle Beziehung. Im Notruf sagt T. „meine Frau“. Nachbarn beschreiben die Beziehung als gewaltvolles Hin und Her. Der Auslöser der Tat ist noch immer nicht bekannt. – Die Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt.

Von Nadine Fabian