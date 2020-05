Friseur-Meisterin Diana Leikauf in Werder: „Ich denke, wir sind in einer Art Alltag angekommen“

Werder

Seit drei Wochen leben Diana Leikauf und ihr Team in einem vollkommen umgekrempelten Alltag. Die Werderaner Friseur-Meisterin und ihre sieben Mitarbeiter können seit drei Wochen wieder Haare schneiden. Unter Corona-Bedingungen ist das aber alles andere als leicht. „Früher war der erste Handgriff am Morgen, der zur Kaffeemaschine, dann haben wir den Laden vorbereitet und unsere Kunden begrüßt“, erzählt Diana Leikauf (46), „heute kommen die Kollegen alle einzeln und in Schichten in zwei Teams in den Laden, wechseln zuerst ihre private Maske gegen eine vom Salon und desinfizieren ihre Hände.“

Schon vor Corona wurde Hygiene groß geschrieben

Auch über den Tag hinweg sind die Hygienemaßnahmen in ihrem Salon „Hairconcept“ allgegenwärtig. Viele davon waren das aber schon vor Corona. „Wir als Friseursalon sind ohnehin sehr hygienisch. So haben wir auch schon vor Corona unser Werkzeug und die Rasierer nach jedem Kunden desinfiziert.“ Was nun hinzukomme, ist die Desinfizierung des gesamten Arbeitsplatzes und das Wechseln der Maske nach jedem Kunden, so Leikauf. Dabei seien die Masken das größte Problem, erzählt sie. „Es ist wirklich körperlich anstrengend, sie acht Stunden und mehr zu tragen.“ Nicht nur, dass es körperlich belastend ist, auch bedeutet das Tragen der Maske einen nicht unbedeutenden Zeitaufwand. „Meine Kollegen müssen mehr Pausen machen, das Trinken beansprucht mehr Zeit.“

Und doch haben sie die Masken als neuen Alltag akzeptiert. „Akzeptiert ja, aber das Gewöhnen an all diese Vorgaben ist ein Prozess, der noch etwas dauern wird“, sagt Leikauf. Sie und ihr Team sind aber mehr als bereit, sie umzusetzen, wenn das dazu beitragen kann, nicht wegen eine zweiten Corona-Welle demnächst wieder schließen zu müssen.

Neuer Alltag: Plexiglasscheiben am Tresen. Quelle: Annika Jensen

Auch die Kunden müssen sich erst noch an die neuen Hygienevorgaben gewöhnen, die ja auch sie umsetzen müssen. Das hält aber offenbar kaum jemanden davon ab, den lang ersehnten Friseurtermin nach wochenlanger Abstinenz wahrzunehmen. Noch während der Schließung richtete Diana Leikauf eine Hotline ein, über die ihre Kunden Termine vereinbaren konnten. „Da mussten sie noch drei bis vier Wochen nach Öffnung auf den Termin warten“, erzählt Leikauf, „Termine die dann am Tag der Öffnung gesetzt wurden, lagen dann nur noch ein bis zwei Wochen in der Zukunft und mittlerweile können wir die Termine wieder sehr flexibel und kurzfristig vergeben.“

All das sei nur mit ihrem Team möglich, sagt sie. „Meine Kollegen sind großartig. Sie machen Überstunden, damit wir all unsere Kunden bedienen können.“ Demnächst sei es allerdings möglich, die abzubummeln, „ich denke, wir sind in einer Art Alltag angekommen, wie es unter den Umständen möglich sein kann.“ Sie glaubt indes nicht, dass sich dieser Alltag schnell zur alt bewährten Normalität ändern wird. „Wir werden noch lange mit den Vorgaben leben müssen.“

Die finanziellen Einbußen können nicht wieder reingeholt werden

Die finanziellen Einbußen, die sie durch die rund zehn-wöchige Salon-Schließung verkraften musste, das weiß sie schon jetzt, wird sie nicht wieder reinholen können, sagt sie. Sie hat die Corona-Soforthilfe als Unternehmerin beantragt und bekommen, Kurzarbeitergeld für ihre Team bekommen, sie hat auf ihre privaten Rücklagen zurückgegriffen und sie hat nun einen Kredit beantragt. Aber all das reicht nicht. „Uns als Unternehmern hilft nur Geld“, sagt sie, „deswegen müsste das Finanzamt mit irgendwelchen erleichternden Steuermodellen aktiv werden.“

Die daraus resultierende Unsicherheit, wie es weitergeht, sei das schlimmste, erzählt sie weiter. „Auch für meine Mitarbeiter. Die müssen ja ihre Mieten zahlen und ihre Familien ernähren.“ Und doch blickt Diana Leikauf positiv in die Zukunft. Die Kunden halten zu ihr und die Terminlage ist stabil. „Ich liebe meinen Beruf und das ganze Team. Wir sind einfach froh, wieder arbeiten zu können“, sagt sie.

