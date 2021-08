Die Aktionswoche Weltoffenes Werder geht in die fünfte Runde: Noch bis Samstag wartet jeden Tag mindestens eine Veranstaltung zum Thema Flucht oder Umgang mit Rassismus und Ausgrenzung. Das neue Familienzentrum öffnet zudem seine Tore.

Auch in diesem Jahr gibt es zum Abschluss ein großes Festival mit Konzerten auf der Bühne am Markt in Werder. Quelle: Aktionsbündnis Weltoffenes Werder