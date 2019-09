Werder

Die Idylle liegt gleich hinter dem Bahnhof in Werder ( Potsdam-Mittelmark), direkt am Zernsee. Kinder tollen herum, fahren Rad, steigen ins Kanu oder planschen im See. Der Biber in seiner Burg lässt sich davon nicht stören. Er schwimmt nur am Morgen und Abend heraus.

Von Weitem sind Hühner zu hören. Früher wurden auf dem Gelände Führertische für schnelle Züge produziert. Heute leben dort 100 junge und ältere Menschen mit 60 Kindern selbstbestimmt und nachbarschaftlich miteinander. Vom Single-Apartment über die klassische WG bis hin zur Familienwohnung sind alle Wohnformen vertreten. Ein Glück für jeden, der so aufwachsen kann.

Drei Millionen Euro kostet das Grundstück

„Wir sind durch Zufall auf diesen Standort aufmerksam geworden. Ein Makler hatte ihn im Internet angeboten“, erzählt Irene Mohr. Die Architektin hat vor Jahren mit Gleichgesinnten eine Genossenschaft gegründet, um ein ökologisches Wohnprojekt für mehrere Generationen – 30 Prozent der Bewohner sollten 55 Jahre oder älter sein – zu entwickeln.

Nach langen Kaufverhandlungen einigte man sich und das 17.000 Quadratmeter große Grundstück ging für drei Millionen Euro an die Genossenschaft, die sich den Namen „ Uferwerk“ gab. Nachdem der alte Eigentümer noch die Altlasten beseitigt hatte, ging es 2014 los mit den Umbauarbeiten der denkmalgeschützten Fabrikanlage. Schon bald zogen die ersten Familien in die Klinkerbauten ein, die mit einer Deckenhöhe von vier Metern einen ganz eigenen Charme versprühen. „Viele haben Hochetagen einziehen lassen“, so Irene Mohr.

Ein Strohballen-Workshop am Wochenende

Insgesamt sind 57 Wohnungen auf dem Areal entstanden, auch neue Häuser wurden gebaut. Je nach Bedarf wurde geplant. So leben ältere Menschen in Flachbauten, um –perspektivisch gedacht – keine Treppen steigen zu müssen, wenn die Gelenke nicht mehr mitspielen.

Gegenüber den alten sanierten Gebäuden sind auf den Fundamenten der ehemaligen Werkshallen einige zweigeschossige Häuser aus Holz errichtet worden. „Wir wollten aber auch ein wenig experimentieren und haben ein Haus mit Strohwänden gebaut“, erzählt die 57-Jährige, die selbst seit 2017 im Uferwerk wohnt.

Beim Strohballenbau müssen die Ballen fest in die Rahmenkonstruktion aus Holzbalken gepresst werden. „Wir haben dann zu einem Strohballen-Workshop aufgerufen“. An nur einem Wochenende habe man das halbe Haus gedämmt. „Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben gesehen, was wir geschafft haben.“

„Macht eure Waschmaschinen an!“

Stroh ist regionaler Baustoff, hat einen guten Dämm-Wert und gilt als Beispiel für nachhaltigen Rohstoff. Denn auf Ökologie legen die Genossenschaftler großen Wert. So gibt es zur Energieerzeugung auf den Dächern Photovoltaikanlagen. „Im Sommer kommt es dann vor, dass die Energiegruppe, die sich um die Technik kümmert, Mails herumschickt: Macht eure Waschmaschinen an“, erzählt Irene Mohr. Der selbst produzierte Strom muss schließlich verbraucht werden.

Auch auf einen Beitrag zum Klimaschutz sind die Bewohner stolz: Auf dem einst versiegelten Industrieareal wuchern nun Wiesen. Lokale Pflanzen sorgen auch dafür, dass Insekten heimisch werden und in einem Gemüsegarten kann jeder, der das möchte, ein Beet anlegen.

Verschenke-Laden im Souterrain

„Außerdem beziehen wir Lebensmittel von Landwirten aus der Region. Einmal in der Woche wird die Bestellung geliefert“, so Irene Mohr. Food coop nennt sich diese Initiative. Gleich nebenan im Souterrain ist der sogenannte Verschenke-Laden. Hier stapeln sich Bücher, Kindersitze, Kleidung, Drucker und vieles mehr. Wer Dinge nicht mehr braucht, bringt sie in den Laden. Gleichzeitig kann man sich etwas mitnehmen.

„Das Wichtigste bei uns ist, dass wir gemeinsam etwas machen“, meint Mohr. „Wir stehen uns gegenseitig bei, niemand ist einsam.“ Die Bewohner frühstücken oft zusammen, pflegen den Garten, organisieren Kultur-Events und laden Musiker ein, die am Ufer oder im Gemeinschaftsraum Konzerte geben. Mehrere Yoga-Kurse sind im Angebot, auch die Boulder-Wand ist bei vielen beliebt. Was sonst auf dem Müll landen würde, wird in der Klimawerkstatt gemeinsam repariert.

Teilen ist angesagt

Und sie teilen. „Ich habe zwei Boote, die auch von den anderen genutzt werden. Und einmal im Jahr treffen wir uns, um sie auszubessern. Das klappt prima.“ Monatskarten für Bus und Bahn werden geteilt und mit einem Anbieter hat das Uferwerk eine Plattform für Auto-Sharing entwickelt. Auf dem Gelände stehen immer Fahrzeuge bereit. Auch das funktioniert wunderbar.

Und wenn es doch mal knirscht? „Dafür haben wir haben ein Moderatorenteam“, sagt Irene Mohr. Außerdem bemühen wir uns, nach dem Prinzip der konsequent positiven Unterstellung zu handeln. Das ist sehr hilfreich, wenn man sich das immer mal wieder ins Gedächtnis ruft.“

Von Claudia Palma