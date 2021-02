Das Seniorenpflegeheim „Haus am Zernsee“ in Werder sieht sich erneut Mängel-Vorwürfen ausgesetzt. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat die Heimaufsicht wegen Missständen eingeschaltet – in einer Zeit, in der das Haus wiederholt von Corona-Fällen betroffen ist. Die Korian-Gruppe räumt gegenüber der MAZ Probleme ein, wehrt sich aber auch.