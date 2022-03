Glindow

Es geht weiter für die geflüchtete Familie Bal aus Charkiv, die am Mittwochmorgen ihr erstes provisorisches Zuhause in Glindow verlassen musste und dies mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge tat.

Aufruf in der MAZ führte zunächst nach Glindow

Ein Aufruf in der Märkischen Allgemeinen hatte geholfen und Grit Hübner, die ihr Ferienhaus nur 14 Tage zur Verfügung stellen konnte, bekam zahlreiche Angebote und die ukrainische Familie traf ihre Wahl – sie verlässt Potsdam-Mittelmark und zieht in das südlich von Lübbenau gelegene Calau. Aber der Abschied vom ersten Zuhause nach der Flucht fiel schwer: In Glindow gingen zwei fast unbeschwerte Wochen für die Familie zu Ende. Den fünf Kindern, von denen eines auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hatte es in dem Ferienhaus gefallen.

Mit diesem Bild bedankte sich Tochter Diana bei ihren Gastgebern. Quelle: Gesine Michalsky

Auch das Netzwerk der Helfer hat sich hier bewährt. Glindows Pfarrer Jonas Börsel stellte den Kleinbus der Gemeinde zur Verfügung und packte nicht nur seelsorgerisch mit an: Begleitet von Grit Hübner saß der Pfarrer bei der 130 Kilometer langen Fahrt am Steuer.

So gelangte die neunköpfige Gruppe sicher an ihr Ziel und die wenigen, meist gespendeten Habseligkeiten der Familie transportierten die zukünftigen Vermieter aus Calau an den künftigen Wohnort.

In Südbrandenburg reagierten die Behörden am schnellsten

Während die Nachbarn dem Kleinbus der evangelischen Gemeinde in Glindow wehmütig nachwinkten, fiel es den Kindern nicht leicht, stillzusitzen. Auch Grit Hübner fühlte beim Abschied ein Gemisch von Erleichterung und Trauer: „Die Behördengänge schlauchen ungemein“, sagte sie. „Gut, dass im südlichen Brandenburg alles unglaublich schnell ging und alle nötigen Formalien auf dem Weg sind.“ Es liegt sogar eine Einladung des Bürgermeisters der Stadt Calau, Werner Suchner, an alle ukrainischen Flüchtlinge vor, die am 1. April zum Eingewöhnen und Kennenlernen im dortigen Jugendzentrum zusammenkommen mögen. Zudem übernehme der Landkreis Oberspreewald-Lausitz die Mietkosten für die nun umgesiedelte Familie.

Auch die Jungs der Familie Bal wurden aus Dank künstlerisch tätig. Quelle: Gesine Michalsky

Zu verschiedenen Besichtigungen der Angebote war Grit Hübner mit der ganzen siebenköpfigen Familie gefahren, von Niemegk bis Werder reichte die Strecke. Mal war der Zugang nicht behindertengerecht, mal fehlte die Heizung. Erst mit dem privaten Angebot einer behindertengerechten Doppelhaushälfte mit Garten und einem eigenem Zimmer für die 13-jährige Tochter Diana kam der Durchbruch. Sogar mit einem kleinen Treppenlift konnten die Hauseigentümer aufwarten – sie pflegten hier zuvor ihre Eltern.

Gastmutter half gern, fühlt sich aber auch erschöpft

Das Angebot kam erst vor wenigen Tagen in Glindow an, „in die Lausitz bin ich dann aber allein gefahren, ich wollte der Familie weitere Enttäuschungen ersparen“, erzählte Grit Hübner. Und sie war sofort begeistert von dem Haus und auch von der Gastfreundschaft im Ort. „Die Lokalzeitung hat sich auch schon gemeldet“, erzählt die ehrenamtlich engagierte Helferin schmunzelnd. „Das werden langsam richtige Medienstars“, sagt sie über Familie Bal. Überhaupt sind Grit Hübner „ihre Sieben“, wie sie sie liebevoll nennt, sehr ans Herz gewachsen. Und es passte für die alleinerziehende Mutter auch gerade gut, denn durch Corona nahm sie ohnehin eine berufliche Auszeit. Jetzt sei sie aber auch am Ende ihrer Kräfte, gestand die Glindowerin schließlich.

Die Familie Bal muss jetzt mit den neuen Möglichkeiten klarkommen, denn in Potsdam-Mittelmark gab es kein passendes Angebot – was ja auch nicht einfach ist für die große Schar und den Sohn Sascha, der im Rollstuhl sitzt. Die neue Station könnte aber auch eine dauerhafte werden – am liebsten würde die Familie in Deutschland bleiben und nicht mehr in die Ukraine zurückkehren. Dafür müssen sie einige Voraussetzungen erfüllen. Vater Jewgenej möchte als Elektriker arbeiten, erzählt er, und in der neuen Heimat könnte er auch Jobs finden. Auch unter den Sorben würden viele russisch sprechen oder zumindest verstehen, berichten die neuen Vermieter. Und in der Lausitz suchen viele Betriebe nach Elektrikern. Auch dass Cottbus in der Nähe liegt, sei ein weiterer Vorteil, erklärte Grit Hübner „ihren Sieben“ per Dolmetscherin: Hier kann der sechsjährige Sascha wegen seiner Behinderung am Klinikum angemessen medizinisch behandelt werden.

Doch jetzt fiel der Teilzeit-Gastgeberin und ihrer neunjährigen Tochter erst einmal der Abschied von den fünf Kindern im Nachbarhaus schwer. Aber es steht ein Trostpflaster in Aussicht: Schon am Sonnabend wollen sie die ukrainische Familie am neuen Wohnort in der Lausitz besuchen.

Von Gesine Michalsky