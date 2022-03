Glindow

Die Drähte laufen heiß bei Grit Hübner in Glindow, die eine private Unterkunft am 12. März für zwei Wochen zur Verfügung gestellt hat. Eine siebenköpfige Familie aus der Ukraine mit ihrem gehbehinderten Sohn hat bei ihr im Ferienhaus ein erstes Dach über den Kopf bekommen und sind überglücklich. Doch die 14 Tage sind zur Hälfte vorbei. Und die Behörden wissen noch nicht, wie es weitergeht, obwohl bekannt war, dass das Angebot von der privaten Helferin nur begrenzt gilt. Mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz hilft Grit Hübner nun der Familien auch über die Unterkunftsvermittlung hinaus.

In der Ukraine ist alles zerstört

„Es ist hier so schön, wie wir es noch nie hatten“, bedankt sich der 38jährige Vater Jewgenej Bal. Drei Tage auf der Flucht vor dem Krieg aus Charkiw im Osten der Ukraine liegen hinter ihnen. Sie wissen, dass ihre Mietwohnung in Charkiw zerstört ist – sie besitzen nichts mehr in ihrer Heimatstadt. Doch jetzt kommt neue Unruhe in der Familie auf: Wie geht es weiter für die fünf Kinder im Alter von ein bis 13 Jahren. Der sechsjährige Sascha ist dauerhaft an den Rollstuhl gebunden. Der Vater möchte in seinem Beruf als Elektriker arbeiten.

Das Wichtigste aber, eine neue gemeinsame Bleibe, konnten die zuständigen Behörden als Anschlussunterkunft bisher nicht vermitteln. „Die Stadt Werder und der Landkreis sind informiert“, berichtet Hübner.

Barrierefreie Drei-Zimmer-Wohnung gesucht

Ihr kleines Glindower Paradies vor allem für Kinder – vermittelt über das Hilfsbündnis „Caputh-hilft“ – hat Grit Hübner nur als Zwischenlösung kostenlos angeboten. Bis zum kommenden Montag, dem 28.März, braucht Familie Bal eine neue behindertengerechte Unterkunft. „Es soll gut weitergehen, für die siebenköpfige Familie“, wünscht sich die alleinerziehende Helferin, die gleich nebenan wohnt. Spontan hatte sie sich genau für diese Familie entschieden. Als der Anruf kam, erzählt sie, habe sie gleich zusätzliche Matratzen gesucht. Eigentlich sei ihre Ferienwohnung nur für zwei Erwachsene und zwei Kinder gedacht. Um 23.30 Uhr standen sie vor der Tür und „weil keiner eine so große Familie aufnehmen wollte, habe ich zugesagt.“ Eigentlich sollte in der Nachbarschaft noch ein Raum für die Familie bereit stehen. Aber den nutzen sie nicht, sie wollen unbedingt zusammenbleiben.

Von ganzem Herzen wünscht sich die Glindowerin für ihre ukrainische Familie, dass sie zukünftig zusammenbleiben können und dass die Familie nicht in einer Turnhalle untergebracht werden muss. Deswegen ihre Bitte: „Wer kann helfen“, fragt die zupackende hilfsbereite Gastgeberin „und kann eine Zwei-, besser noch Drei-Zimmer-Wohnung ebenerdig zur Verfügung stellen – irgendwo in ganz Deutschland.

Schon vor Kriegsausbruch war es schlimm

Der 6-jährige Sascha leidet an einer unheilbaren Krankheit, kam auf Krücken an, weil er bei der Flucht aus Charkiw seinen Rollstuhl nicht mitnehmen konnte. Das Bergmann-Klinikum hat ihm einen Rollstuhl geliehen. Die Großeltern rufen regelmäßig aus Poltawa an, der Geburtsstadt des ukrainischen Familienvaters. Auch die Partnerstadt von Poltawa Filderstadt, hat die private Helferin angeschrieben. Deutschlandweit sucht sie inzwischen. „Ich möchte für meine Familie, dass wir wieder in so eine wunderschöne Unterkunft ziehen können“, sagt Jewgenej. Aus ihrem Leben in der Ukraine berichtet er, dass es schon vor Kriegsausbruch schlimm war für seine Familie. Als Präsident Wolodymyr Selenskyj gewählt wurde, war das ihre letzte Hoffnung auf eine Perspektive für einfache Menschen wie sie es sind. Ihre Eltern erzählen von Beschuss und Fliegeralarm. Das Leben in der Ukraine bedeute nur noch rennen, rennen und rennen. Männer wie ihn mit mehr als drei Kindern lasse die Ukraine glücklicherweise ausreisen.

Die Ämter machen es nicht leichter

Für die hilfsbereite Glindowerin fing schon kurz nach der Ankunft der Familie der Behördenlauf an – stets transportiert in zwei Autos. „Am Donnerstag habe ich „meine“ Sieben in Teltow beim Sozialamt registrieren lassen und den Antrag auf Sozialleistungen gestellt“, berichtet Hübner. Doch fast zeitgleich bot „Caputh.hilft“ eine Wohnung in Potsdam an. Und dann das: die Familie muss im Landkreis bleiben, weil sie hier registriert sind. Die Ämter machen es ihr nicht leichter. Denn die Hotline des Landkreises von Potsdam-Mittelmark, ist nicht erreichbar. Und auch die dringende Anfrage per E-Mail wurde bisher nicht beantwortet. Die Zeit läuft gerade der Familie davon. Ob die Potsdamer Wohnung noch frei ist, ist ungewiss. Wohnraum ist sowieso knapp, da bleibt nur die Hoffnung, sagt Grit Hübner.

Wer etwas Gutes tun kann und eine private Unterkunft für die siebenköpfige Familie mit einem gehbehinderten Jungen hat, kann dies der Hilfsinitiative „Caputh.hilft“ oder der Ukrainehilfe der Stadt Werder (Havel) oder des Landkreises Potsdam-Mittelmark melden.

Von Gesine Michalsky