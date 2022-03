Glindow

Die Glindower erhalten in frühestens drei Jahren einen zweiten Supermarkt. Der Edeka-Markt soll direkt neben dem Kreisverkehr zwischen der Klaistower Straße und der Alpenstraße entstehen. Edeka-Projektplaner Paul Fieseler und Katrin Schneider, die den Markt in Werders Stadtmitte betreibt und die Chefin beider Einkaufsmärkte sein wird, stellten das Projekt am Dienstagabend bei der Glindower Ortsbeiratssitzung vor.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Süden Werders ist mit Lebensmittelmärkten unterversorgt“, sagte Planer Fieseler. Bisher gibt es lediglich einen Rewe-Markt im Norden des Werderaner Ortsteiles. Aus diesem Grund werde an dem Kreisverkehr ein moderner Vollsortimenter entstehen, sagte Fieseler weiter. Die Verkaufsfläche wird 1.600 Quadratmetern betragen. Außerdem soll ein Bäcker einziehen sowie könnte ein Postfiliale etabliert werden.

Gewerbesteuer fließt in Stadtkasse in Werder

Betreiber des künftigen Edeka-Marktes wird eine Kauffrau oder ein Kaufmann sein, die oder der vor Ort als Ansprechpartner anwesend sein wird. „Weil eine Genossenschaft gegründet wird, fließt zudem die Gewerbesteuer in die Werderaner Stadtkasse“, erläutert Fieseler. Damit alle Kunden bequem einkaufen können, sind 84 Parkplätze, von denen einige mit Elektroladesäulen ausgestattet werden, geplant. Der Strom für das neue Gebäude wird mit einer Photovoltaikanlage, die auf dem Dach installiert wird, erzeugt. Die im Markt benötigten Kälteanlagen dienen zudem zum Beheizen der Räume. Ein Café mit Außenplätzen sowie eine Kundentoilette sind außerdem vorgesehen, sagte Karin Schneider.

Bevor der neue Markt errichtet werden kann, muss allerdings zunächst ein Bebauungsplan erstellt und dieser von den Stadtverordneten beschlossen sowie anschließend der von Edeka gestellte Bauantrag genehmigt werden. „Den Beschluss wird aufgrund vieler Fristen sicherlich nicht vor Ende dieses Jahres gefasst werden können“, erläuterte Vizebürgermeister Christian Große. Der Baubehörde des Landkreises habe jedoch bereits zugesagt, dass die Fläche unter bestimmten Voraussetzungen aus dem Landschaftsschutzgebiet, das generell nicht bebaut werden darf, herausgelöst werden könne. Aufgrund des langen Verfahrens, könne der Markt frühestens in drei Jahren öffnen.

Ortsbeirat begrüßt Einkaufsmarkt

„Ich begrüße den Markt und drücke die Daumen, dass dieser so schnell wie möglich eröffnet wird“, sagte Hermann Bobka (CDU). Gunnar Assmann (Bündnis 90/Die Grünen) wünscht sich, dass in dem Markt Produkte der heimischen Obstbauern angeboten werden. Das Gebäude sollte zudem ortstypisch gestaltet sein, also äußerlich zur Wassermühle sowie zum Ziegeleimuseum passen.

Von Elke Kögler