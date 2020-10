Glindow

Ein mit drei Personen besetzter VW-Kleinbus kam am Donnerstagmittag in der Abfahrt Glindow von der Fahrbahn ab. Dabei wurden zwei Erwachsene und ein Baby leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Wohnmobil, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. Alle drei Insassen wurden zur Beobachtung durch Rettungskräfte in ein Potsdamer Krankenhaus gebracht. Es kam zum Stau.

Von MAZonline