Glindow

Die warmen Sonnenstrahlen dieser Tage färben die Erdbeeren, die unter freiem Himmel wachsen, schnell rot und lassen sie süßlich und aromatisch werden. Aber wann kommt der richtige Zeitpunkt, sie zu ernten? Und welche Regeln sollte man bei Transport und Lagerung beachten, um möglichst lange etwas von dem Genuss zu haben? Die Glindowerin Kerstin Kolkwitz (57) betreibt mit ihrem Mann Christian seit zehn Jahren einen kleinen Obsthof auf der Glindower Platte, wo rund 22.000 Erdbeerpflanzen wachsen. Sie gibt Tipps für die bevorstehende Erdbeerernte im Garten oder auf dem Feld.

Woran erkenne ich die besten Erdbeeren?

„An der Farbe und am Glanz“, sagt Kerstin Kolkwitz. Wenn es oben um den Strunk noch grünlich ist, mache es nichts aus. Hauptsache rundherum sei alles rot und vor allem auch die Spitze der Erdbeere. Denn ist diese noch grün, sei die Frucht noch nicht reif genug.

Kerstin Kolkwitz betreibt mit ihrem Mann Christian einen Obst- und Gemüsehof in Glindow Quelle: Luise Fröhlich

Welche Uhrzeit eignet sich für die Ernte?

„Am besten nicht zur Mittagssonne ernten“, erklärt die Expertin. Sie selbst pflücke meist abends, um die Erdbeeren dann am nächsten Morgen aus der Kühlung zu holen und frisch auf den Markt nach Berlin zu fahren. Aber auch der frühe Morgen sei eine gute Erntezeit.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie sollten die Erdbeeren transportiert und gelagert werden?

Die roten Früchte sind sehr empfindlich und erleiden schnell Druckstellen, wenn sie übereinander liegen. Sie sollten also behutsam geerntet und transportiert werden, zum Beispiel in einem von den Erdbeerfeldern bekannten, luftdurchlässigen Holzkörbchen. „Am besten ist es, man isst sie sofort“, sagt Kerstin Kolkwitz. Gelagert werden sollten die Erdbeeren trocken und kühl. Der Kühlschrank sei eigentlich nicht der richtige Ort für die gepflückten Früchte, allerdings helfe er dabei, an warmen Tagen Fruchtfliegen fernzuhalten. „Im Kühlschrank empfiehlt es sich, eine dünne Zellophan-Tüte über die Erdbeeren zu machen, damit sie nicht faulen“, erklärt sie.

Sollten die Erdbeeren vorher gewaschen werden?

Nein, denn so kämen sie bereits feucht in den Kühlschrank, so die Obsthof-Chefin. Auch der grüne Strunk sollte nicht abgeschnitten, sondern dran gelassen werden, um die Erdbeere länger haltbar zu machen. Bestenfalls erntet man die Frucht etwa einen Zentimeter über dem Strunk.

Von Luise Fröhlich