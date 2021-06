Großer Plessower See: Großeinsatz wegen vermissten Mannes

Ein Missverständnis hat am Sonntgamorgen zu einem Großeinsatz am Großen Plossower See geführt. Ein mutmaßlich Vermisster kam der Polizei zu Fuß entgegen.

Am Sonntagmorgen kam es in Werder an der Havel zu einem Einsatz am Grossen Plessower See. Quelle: Julian Stähle