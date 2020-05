Haus am Zernsee: Von Kreis gemeldete „neue“ Fälle sind alt

Werder

Die neuen Infektionsfälle im Werderaner Seniorenheim „Haus am Zernsee“ stehen nicht für eine zweite Corona-Welle – das betont Leiterin Johanna Horn. Zwar hatte der Landkreis in seiner Dienstag-Statistik drei Fälle gemeldet sowie am Mittwoch einen elften Verstorbenen, aber real liegen alle Fälle schon länger zurück. Die Statistik ist zeitlich ungenau.

Der Todesfall, so Horn, habe sich bereits Anfang April im Klinikum Brandenburg ereignet. Er wurde zwar in der Statistik schon für Werder erfasst, aber jetzt erst dem Seniorenheim zugeordnet. Horn selbst sei darüber, dass es ein Coronafall war, vom Kreis-Krisenstab gestern informiert worden. Die Infizierten wiederum hatte Horn nach eigenen Angaben vor rund zwei Wochen sowie vergangenen Donnerstag dem Gesundheitsamt gemeldet.

Die Statistik für Potsdam-Mittelmark führt für Mittwoch 500 Infizierte an. Die drei neuen Fälle sind dabei Werder zuzurechnen, wo damit 160 Infizierte gemeldet sind. Im Kreis sind bisher 40 Personen mit Covid-19 verstorben, 207 gelten als genesen. 52 sind in stationärer Behandlung. 98 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Von Konstanze Kobel-Höller