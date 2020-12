Havel-Therme: Grüne in Werder lehnen Corona-Hilfe ab

Werder

Die Debatte über Finanzhilfe für die Havel-Therme flammt kurz vor Weihnachten noch einmal auf. Nachdem Werders Stadtverordneten vorige Woche erst darüber beraten und sich vertagt hatten, stellen die Grünen schon klar, dass sie einen solchen Zuschuss ablehnen.

Zwar geht die Havel-Therme am Zernsee in wenigen Wochen in Betrieb, doch bis auf weiteres ohne Gäste. Dabei stellt sich die Frage, wie man mit den Kosten umgeht, die dem Betreiber entstehen. Während eine Mehrheit der Stadtverordneten sich deswegen eine noch genau festzulegende städtische Corona-Hilfe vorstellen kann, lehnt der Badausschuss- und Grünen-Fraktionsvorsitzende Markus Altmann finanzielle Hilfe in jeder Form prinzipiell ab.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Im dafür einberufenen Sonderausschuss, der im Januar tagen wird, werden die Grünen sich gegen jegliche städtische Corona-Unterstützung für den geschlossenen Betrieb der Havel-Therme wenden, bekräftigte Altmann seinen Widerstand gegen die Vorschläge von Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Die Stadt will Zuschüsse zu Betriebskosten zahlen, sich an Attraktivierungskosten beteiligen und die Prämie für die frühzeitige Fertigstellung eher auszahlen. Das soll Corona bedingte Ausfälle kompensieren.

Markus Altmann (Bündnis 90/Die Grünen). Quelle: Annika Jensen

„Wir wollen nicht das Projekt an sich torpedieren, wir wollen, dass die Verträge eingehalten werden, denn die sind sehr gut“, erklärte Altmann der MAZ. Er könne nicht nachvollziehen, warum die Bürgermeisterin einem Unternehmen, das bereits viel Geld mit dem Bau der Therme verdient habe, jetzt finanziell helfen will. Die Unterstützung wäre eine freiwillige Leistung der Stadt, für die man zudem die bestehenden vertraglichen Regelungen noch einmal aufmachen müsste, so Altmann. Und man müsse genau hinschauen, ob die Badbetreibergesellschaft die Corona-Hilfe wirklich bräuchte. Schließlich müsse jeder, der finanzielle Hilfe benötigt, die Bedürftigkeit auch begründen.

Von Gesine Michalsky