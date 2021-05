Werder

Die Havel-Therme in Werder wird am Freitag, 18. Juni, öffnen. Das teilte das Betreiber-Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Eine genaue Uhrzeit nennt es allerdings nicht. Und auch nicht, was an diesem Tag genau geplant ist. Betreiber-Chef Andreas Schauer teilte der MAZ vor wenigen Tagen lediglich mit, dass der „große Big Bang“ pandemiebedingt ausfallen werde. Sein Team plane dennoch für den Eröffnungstag etwas Besonderes. Nach den Öffnungsplänen der Landesregierung können Schwimmhallen und Thermen bereits ab dem 11. Juni wieder aufmachen. Schauer betonte jedoch, dass die Prüfung der Technik etwas länger brauche.

Welche Bestimmungen für den Einlass gelten werden, will sein Unternehmen auf der Internetseite der Havel-Therme, auf seiner Facebook- und auf seiner Instagramseite in den kommenden Tagen veröffentlichen. Tickets für vorgegebene Zeiträume können eine Woche vor der Eröffnung der Therme über die Website gebucht werden. Oder tagesaktuell direkt vor Ort. Bei der Reservierung im Netz fallen 2,50 Euro Reservierungsgebühr an. Das Unternehmen empfiehlt wegen der Pandemie, über die Homepage zu buchen: „Um vor Ort lange Warteschlangen zu vermeiden und die behördlichen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben einhalten zu können, empfehlen wir eine vorherige Reservierung über unseren Ticketshop.“

Außerdem teilt das Thermen-Team mit, dass es das Kursprogramm für Sport- und Schwimmkurse voraussichtlich erst im Herbst wird anbieten können.

Von Annika Jensen