Das Ingenieurbüro PST hat in seinem Bericht zur Havel-Therme im Bauausschuss in dieser Woche festgestellt, dass das Vertrag zwischen dem Bauunternehmer Andreas Schauer und der Stadt Werder vollumfänglich erfüllt ist. Ende Februar endete der Bauvertrag. Danach begann, nahtlos, der Betriebs- und Instandhaltungsvertrag, denn nun ist Schauer Pächter und Betreiber der Therme.

Bürgermeisterin kann keine Informationen geben

Derweil geht die Diskussion über die Übernahme von coronabedingten Mehrkosten durch die Stadt weiter. Obwohl sie bereits beschlossen ist. Schauer gab an, 750.000 Euro mehr ausgeben zu müssen, weil die Pandemie ihn dazu gezwungen habe. Davon wird die Stadt die Hälfte übernehmen.

Der Badausschussvorsitzende Markus Altmann (Bündnis’90/Grüne) hatte die Verwaltung gebeten, in der Sitzung des Ausschusses am Dienstagabend darüber zu informieren, wie der Sachstand zu den coronabedingten Mehrkosten sind, also etwa, wie hoch sie genau sind. Denn die 750.000 Euro sind nach wie vor nur eine Schätzung. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) konnte diese Information jedoch nicht geben, weil ihr von Schauers Unternehmen keine detaillierte Auflistung der Mehrkosten übermittelt wurde.

„Das kritisiere ich“, sagte Altmann, „die Anmeldung der Mehrkosten ist vor nahezu über einem Jahr passiert und trotzdem gibt es bislang seitens der Havel-Therme GmbH keine detaillierte Auflistung darüber.“ Für eine Stellungnahme war Andreas Schauer bis zum frühen Donnerstagabend nicht erreichbar. Und bezogen auf den Beschluss der Stadtverordneten im Februar, nach dem die Stadt die Hälfte der coronabedingten Mehrkosten übernimmt, sagt Altmann: „Wenn die Stadtverordnetenversammlung nun dennoch mehrheitlich eine Beteiligung der Stadt an den Mehrkosten beschlossen hat, erwarte ich eine gründliche Prüfung der dargestellten Mehrkosten.“

Stadt bleibt ausführliche Stellungnahme schuldig

Zudem betonte er erneut, dass er die Übernahme der Hälfte dieser coronabedingten Mehrkosten für unzulässig hält. „Ich sehe nicht, dass die Auftragnehmerin mit einem negativen Saldo aus dem Bauvertrag rausgegangen ist. Deswegen kann ich keine Notwendigkeit erkennen, dass wir als Stadt Geld verschenken“, so Altmann.

Zudem kritisierte er, dass die Stadt außerdem die Hälfte der Kosten für einen Lift und ein zusätzliches WC für Menschen mit Behinderung übernehmen will. Insgesamt sind das 42.750 Euro aus der öffentlichen Hand. Weil diese Nachbauten Nachforderungen des Behindertenbeauftragten des Landkreises Potsdam-Mittelmark waren, seien deren Kosten vom Bauunternehmen zu tragen. So stehe es im Vertrag.

„Die Übernahme der Hälfte dieser Kosten durch die Stadt ist also eine reine Freiwilligkeit“, so Altmann. Auf die Frage, warum die Stadt es dennoch tut, antwortet Stadtsprecher Henry Klix knapp: „Die Verwaltung setzt hier die Beschlussvorlage BSVV/0312/21 um, wie sie von der Stadtverordnetenversammlung am 11. März beschlossen wurde.“

Blick in die Sauna-Landschaft. Quelle: Julius Frick

Die Stadtverordneten folgten mit ihrem Beschluss damals den Empfehlungen des Bad- und Hauptausschusses. Fred Witschel, Mitglied des Badausschusses und Fraktionsvorsitzender der Freien Bürger, stimmte im März in der SVV für die 50-prozentige Beteiligung der Stadt an dem Lift und dem zusätzlichen WC für Menschen mit Behinderung. „Sie waren ja eine nachträgliche Forderung des Behindertenbeauftragten des Landkreises und die wollten wir einfach unterstützen.“ Und weiter: „Wir empfinden die freiwillige Übernahme dieser Kosten als ein positives Signal der Stadt, vor allem an Menschen mit Behinderung, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, das Angebot der Therme zu nutzen.“

