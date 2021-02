Die MAZ durfte vor Eröffnung das Angebot der Havel-Therme in Werder testen. Wie fühlt es sich an, den Fuß ins Thermenbecken zu tauchen? Wie sieht ein Show-Aufguss in der Sauna aus? Und was kostet der ganze Spaß? MAZ-Redakteure Luise und Andreas Fröhlich haben zur Probe gebadet.