Werder (Havel)

Alles begann mit dem Wunsch nach einem simplen Schwimmbad, der für Werder (Havel) zum Alptraum wurde. Heute, zehn Jahre nach der Grundsteinlegung für die Therme in den Havelauen, geht mit der Eröffnung ein langes und holpriges Kapitel zu Ende. Über Jahre hinweg wurde das Bad als Millionengrab, „kleiner BER“ oder schlafender Riese verspottet. Die Stadt trennte sich 2015 vom ursprünglichen Projektpartner, der Kristall-Bäder AG, die der Stadt viel versprochen und wenig gehalten hatte. So mancher sah im Abriss den besten Ausweg, anstatt noch mehr Geld hineinzupumpen. Insgesamt sind rund 50 Millionen Euro in das Projekt geflossen.

Die Werderaner Therme ist ein spätes Produkt des Spaßbad-Booms im Osten Deutschlands nach der Wende. Viele Bürgermeister wollten auf den Zug aufspringen, um gleichzeitig Geld in die Stadtkasse zu spülen und einigen gelang das nicht. Die wenigsten Bäder und Thermen kommen heute ohne kommunale Zuschüsse aus. In Werder soll genau das anders sein. Schon zu DDR-Zeiten träumte die Blütenstadt von einem Hallenbad. Eine Investorin aus Zypern versprach in den 90er Jahren ein Spaßbad mit Riesenrutsche und machte plötzlich einen Rückzieher. Schon damals diskutierten die Politiker der Stadt über Größe und Kosten.

Ursprünglich woanders geplant

Die Stadt hatte sich vorsorglich ein Grundstück zwischen der Adolf-Damaschke-Straße und der Föhse gesichert, das für eine Therme aber zu klein wurde. Eine neue Fläche musste her – es wurde ein Filetstück in den Havelauen, einem ehemaligen Konversionsgebiet, das sich damals noch ganz am Anfang seiner Entwicklung zu einem kleinen Stadtteil befand. Den Zuschlag für den Bau erhielt die Kristall-Bäder AG, dessen inzwischen verstorbener Aufsichtsratschef Heinz Steinhart ein Rundumsorglos-Paket und einen zuschussfreien Betrieb versprach. Kosten: 18 Millionen Euro, Eröffnung im Dezember 2012.

Doch die vielversprechende Fassade bröckelte, der Bau der Blütentherme, wie sie hieß, begann zu stocken, während die Stadt immer mehr Geld zahlen sollte. Nach der Trennung von der Kristall Bäder AG und einem gerichtlichen Verfahren übernahm Werder die Kosten für den Rohbau, bis dato 21 Millionen Euro. 2016 prangerte der Bund der Steuerzahler mit einem Eintrag in sein Schwarzbuch Steuerverschwendung in Millionenhöhe an.

Auswahl im stillen Kämmerlein

Wie weiter? Es folgten Marktanalysen, Machbarkeitsstudien und etliche andere Verfahren. Die Baustelle ruhte, die Mängel häuften sich. Schließlich entschieden die Stadtverordneten mehrheitlich, es noch einmal mit einem Partner zu versuchen. Die Auswahl lief nach EU-Vorschriften hinter verschlossenen Türen, was auf viel Kritik stieß. Das Misstrauen nach dem Reinfall war spürbar groß.

Preise, Öffnungszeiten und Corona-Regeln Der Bereich der Therme und Saunen ist täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet, samstags und sonntags sogar bis 2 Uhr nachts. Das Familienbad kann täglich von 9 bis 21 Uhr genutzt werden. Frühschwimmen ist mittwochs ab 7 Uhr möglich. 20 Euro kostet der Eintritt in die Therme (inklusive Familienbad) für zwei Stunden, die Tageskarte liegt bei 30 Euro. Für die Nutzung des Sauna-Angebotes werden fünf Euro zusätzlich fällig. Eine reinen Saunatarif gibt es nicht. An Wochenenden, Feiertagen, in den Ferien und für Gutscheine kommen je 2,50 Euro Aufschlag pro Karte hinzu. Kinder unter einem Jahr haben freien Eintritt in die Therme. Im Familienbad planschen Kinder im Alter bis 5 Jahre kostenfrei. Sechs- bis 18-Jährige baden im Drei-Stunden-Tarif für zwei Euro, Erwachsene zahlen drei Euro. Auch bei diesen Eintrittskarten kommt an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien ein Aufschlag von 2,50 Euro dazu. Für regelmäßige Besucher werden Elfer-Karten ausgegeben: Zehn Badedurchgänge werden bezahlt, den elften gibt es gratis. Wegen der Corona-Pandemie müssen Besucher derzeit entweder einen maximal 24 Stunden alten Negativ-Test, einen Genesenen- (positives PCR-Ergebnis, mindestens vier Wochen alt) oder einen offiziellen Impfnachweis vorlegen. Die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Corona-Tests können auch vor Ort durchgeführt werden. Eine medizinische Maske müssen Gäste nur tragen, wenn sie sich in den Umkleidebereichen befinden. Ansonsten gilt im gesamten Bad das Abstandsgebot. In denen Saunen besteht eine Personenbegrenzung und die Dampfbäder müssen noch geschlossen bleiben.

Im Sommer 2018 stellte sich Andreas Schauer mit seinem erfahrenen baden-württembergischen Unternehmen als der Neue vor und brachte ein ambitioniertes und zugleich teures Konzept mit: Die Havel-Therme soll ein breiteres Angebot mit neuem Familienbereich bekommen, auch um sich von der umliegenden Konkurrenz abzugrenzen, und bis zur Fertigstellung weitere rund 30 Millionen Euro verschlingen. Im Gegenzug zahlt die Stadt, die Eigentümerin bleibt, später keine Zuschüsse, sondern kassiert eine jährliche Pacht in sechsstelliger Höhe.

Blick auf die Event-Sauna Quelle: Bernd Gartenschläger

26,5 Millionen für die Fertigstellung

Und so geht die Therme nach nur 18 Monaten reiner Bauzeit heute an den Start, und zwar zu einem günstigeren Preis als ursprünglich vereinbart. Andreas Schauer zufolge wurden 300.000 Euro nicht verbraucht – 26,5 Millionen Euro kostete die Fertigstellung. Ein halbes Jahr mussten die rund hundert Mitarbeiter der Havel-Therme darauf warten, dass die Corona-Regeln den Badbetrieb zulassen. „Für das Wochenende sind die Hälfte der Tickets schon vorreserviert. Wir rechnen mit vielen spontanen Gästen“, sagte Co-Geschäftsführer Michael Atassi.

Aber wird das Konzept des zuschussfreien Betriebs wirklich funktionieren? Andreas Schauer erklärte, dass die üblichen Defizite eines Sportbades durch das breite Angebot der Therme aus dem eigenen Betrieb heraus ausgeglichen werden sollen. Ein Blick in die Nachbar-Kommunen zeigt: Die Thermen in Bad Belzig und Luckenwalde sowie Potsdams Freizeitbad sind auf die kommunalen Förderungen angewiesen. Die textilfreie Kristall-Therme in Ludwigsfelde, die 2006 eröffnete und 18 Millionen Euro kostete, kommt hingegen ohne aus. Nach Angaben der Stadtverwaltung gehört Ludwigsfelde die Therme nicht mehr, zwischen Stadt und Betreiber bestehe aber ein Pachtvertrag.

Sechsstellige Zuschüsse jedes Jahr

Die Fläming-Therme in Luckenwalde, im Jahr 2000 für 21 Millionen D-Mark eröffnet, benötigt jährlich bis zu 350.000 Euro für den laufenden Betrieb. „Die Höhe des erforderlichen Zuschusses hängt hauptsächlich von den Besucherzahlen ab“, erklärte Sonja Dierauf, Pressesprecherin in Luckenwalde. Wegen der Pandemie erhöhte sich der Zuschuss für 2020 auf rund das Doppelte und lag bei 709.000 Euro. Die Therme hatte für fünf Monate schließen müssen, womit etwa die Hälfte der eintrittzahlenden Besucher ausblieben. „Sollte die Stadt die beantragte November- und Dezemberhilfe erhalten, würde sich der Zuschussbedarf um 200.000 Euro verringern können“, erklärte sie weiter.

Der Thermen-Bereich ist das Herzstück der Anlage. Quelle: Bernd Gartenschläger

100.000 Euro jährlich erhält die Stein-Therme, die im Juni 2002 an den Start ging, für Instandhaltungen von der Stadt Bad Belzig. Wie Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) mitteilte, habe sich die Stadt zudem verpflichtet, Zins- und Tilgungszahlungen für bestehende Kredite zu übernehmen. Bis 2020 betrug der Zuschuss 380.000 Euro pro Jahr, ab 2021 sinkt die Förderung auf 270.000 Euro.

Potsdam zahlt 3,5 Millionen Euro

Potsdam zahlt nach eigenen Angaben jährlich 3,5 Millionen Euro für den kostendeckenden Betrieb der beiden Bäder „blu“ und das Kiezbad Am Stern sowie für die beiden Freibäder Babelsberg und Templin. „Der Zuschuss ist bislang konstant“, erklärte Rathaus-Sprecherin Christine Homann. Eigentümer sind die Stadtwerke Potsdam, weshalb die Stadt keine Pacht erhalte. Das Sport- und Freizeitbad „blu“ am Brauhausberg hatte 2017 den Betrieb aufgenommen und kostete rund 41 Millionen Euro. Auch hier hagelte Kritik vom Bund der Steuerzahler.

Von Luise Fröhlich