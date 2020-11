Werder

Unter Hochdruck wird in der Havel-Therme in Werder gewerkelt, geflutet und gereinigt. „Wir bereiten uns auf eine Eröffnung am 6. Dezember vor“, sagte Thermen-Chef und künftiger Betreiber Andreas Schauer auf MAZ-Anfrage. Aber ob die stattfinden kann, steht in den Sternen. Die Corona-Pandemie bringt den langersehnten Termin ins Wanken. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens könnten auch über den November hinaus verschärfte Maßnahmen gelten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sagte am Donnerstag, dass er in diesem Winter keine Veranstaltungen mit mehr als 10 oder 15 Personen oder andere Geselligkeiten sieht. Selbst wenn die Infektionszahlen zurückgehen, könne das Leben nicht einfach weitergehen wie vorher. Es sei Geduld gefragt. Daher geht Andreas Schauer derzeit davon aus, dass auch die Bäder nicht vorzeitig wieder öffnen –und somit die Havel-Therme nicht zum Nikolaustag aufmachen kann.

Die Bauarbeiten an der Havel-Therme in Werder sind fast abgeschlossen. Quelle: Annika Jensen

Werder muss noch ein wenig länger warten

„Für uns ist das sehr frustrierend“, sagt Andreas Schauer. „Trotz Corona haben wir so viel Gas gegeben, um alles gut und fertig zu kriegen, haben Leute eingestellt und jetzt das.“ Noch dazu warten die Werderaner seit vielen Jahren, eines langen Streits mit der Kristallbäder AG und etlichen Debatten darauf, dass die Therme in den Havelauen endlich fertig wird. Mit der Stadt Werder vertraglich vereinbart war eine Eröffnung bis März 2021, so Investor Andreas Schauer.

Havel-Therme Werder Quelle: Havel-Therme Werder

Derzeit finden auf der Baustelle bauliche Abnahmen, zum Beispiel für den Brandschutz, statt. Alle Becken sind befüllt und in Betrieb. Die Therme wird pünktlich fertig sein. „Aber nur die Tür aufmachen, reicht ja nicht“, sagt Andreas Schauer. Wann die ersten Gäste in den Becken schwimmen oder in den Saunen schwitzen können, hängt einzig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

„Es gibt keinen ungefährlicheren Ort als ein Bad“

Vor dem Lockdown Ende Oktober war Andreas Schauer noch optimistischer, was die Eröffnung der Therme anging. Nur in welcher Art und Weise diese hätte stattfinden können, sei damals noch offen gewesen. „Es gibt keinen ungefährlicheren Ort als ein Bad“, versicherte er vor drei Wochen gegenüber der MAZ. Die Belüftungsanlagen hätten ein großes Leistungsvolumen und würden den stündlich vier- bis achtmal mehr Luft tauschen, als für diese Räume vorgeschrieben sei. Viren könnten die Filter nicht durchdringen. Alle Hygienevorschriften hätten eingehalten werden können.

Von Luise Fröhlich