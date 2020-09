Havel-Therme in Werder kann drei Monate vor ursprünglichem Termin eröffnen

Werder

Die Havel-Therme in Werder kann früher eröffnen als der Vertrag zwischen Stadt und Bauunternehmer Andreas Schauer es vorsieht. Und sogar früher als es Schauer vor über zwei Monaten gesagt hatte. Damals sprach er von einem „Weihnachtsgeschenk an die Werderaner“ – die Therme sollte zu den Feiertagen geöffnet werden. Nun spricht er vom ersten Dezemberwochenende.

Nach den Baumaßnahmen beurteilt, ist es also möglich, dass zum Nikolaustag die ersten Badegäste in den Becken planschen und in den Saunen schwitzen. Doch ob es tatsächlich so früh soweit kommt, hängt noch von weiteren Faktoren ab – vor allem von der Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Corona-Pandemie, wie Bauunternehmer Schauer und Werders Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) am Mittwochabend in einer Sitzung des Badausschusses betonten.

Eröffnungsfeier am 4. Dezember?

Andreas Schauer zeigte sich, wie schon auf vorherigen Badausschusssitzungen sehr zufrieden mit den Baufortschritt der Havel-Therme. „Alle Aufträge sind vergeben, und wir haben Gott sei dank sehr leistungsstarke Firmen“, sagte er vor den Ausschussmitgliedern, „ich sehe derzeit keine Firma, bei der es Ausfälle geben könnte, außer das Infektionsgeschehen verschärft sich.“

Deswegen sei er sehr zuversichtlich, dass die Eröffnung am ersten Dezemberwochenende über die Bühne gehen kann und führt aus: „Am Freitag, den 4. Dezember würden wir eine Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen veranstalten, am 5. Dezember empfehle ich für die Bürger einen Tag der offenen Tür anzubieten und am Sonntag, den 6. Dezember wäre der erste Badetag.“

Pläne für das Innere des Thermenbereiches. Quelle: Schauer & Co. GmbH

Sehr viel verschärfen dürfte sich die Corona-Pandemie für die Pläne einer frühzeitigen Havel-Thermen-Eröffnung nicht. Andreas Schauer verdeutlichte die aktuelle Lage und was sie für die Wirtschaftlichkeit des Thermen-Betriebes bedeuten würde anhand von Zahlen – gespeist aus seinen Erfahrungen als Betreiber anderer großer Thermen in Deutschland.

So liegen die aktuellen Besucherzahlen in öffentlichen Bädern im Vergleich zu den Vorjahren im Durchschnitt bei etwa 15 Prozent. Bei privat betriebenen Bädern sind es etwa 30 Prozent. „Durch die derzeitigen Restriktionen der Behörden rechnen wir mit einer Belegung von maximal 50 Prozent dessen, was möglich wäre“, sagte Schauer, „das würde freilich auch etwa die Hälfte der möglichen Einnahmen bedeuten.“

50 Prozent Auslastung bedeuten 150.000 Euro Verlust pro Monat

Bei Normalbetrieb und wenn die Havel-Therme zu 100 Prozent ausgelastet wäre, erwarte er im Winter Einnahmen von 250 000 Euro pro Monat. Bei 50 Prozent Auslastung, also etwa 550 Besuchern am Tag, betrage der Verlust am Ende des Monats 150 000 Euro. „Wenn Sie die Therme ganz schließen würden, gäbe es hingegen einen monatlichen Verlust von 50 000 Euro“, führte Schauer weiter aus und gab zu bedenken: „Die Schließung müsste tatsächlich in Betracht gezogen werden, weil sie weniger Verlust bedeutet.“ Aber: „Die frühzeitige Fertigstellung bringt der Stadt einen Imagegewinn, das sollte berücksichtigt werden.“ Den solle man sich nicht nehmen lassen, auch wenn die Gefahr bestünde, dass man zu Beginn Verluste mache.

Pläne für den Innen- und Außenbereich des Spaßbades. Quelle: Schauer & Co. GmbH

Auch der Controlling-Bericht, der von dem Werderaner Ingenieurbüro für Bauplanung PST in jeder Sitzung des Badausschusses neu vorgelegt wird, blickt weiterhin positiv auf den Bau der Havel-Therme. Auch wenn er die Mehrkosten durch die Corona-Pandemie nicht so hoch sieht, wie der Bauunternehmer es tut.

Das Fazit des Controlling-Berichtes: Der Baubeginn war drei Monate früher als vertraglich vorgesehen, trotz Corona kann die Therme voraussichtlich drei Monate früher den Betrieb aufnehmen, der Puffer für versteckte Mängel wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen. PST empfiehlt den Ausschussmitgliedern darüber zu diskutieren, ob wegen derartig positiver Entwicklungen auf der Baustelle am Großen Zernsee, ein Mehrbetrag an Bauunternehmer Andreas Schauer überwiesen werden kann, als Anerkennung.

Von Annika Jensen