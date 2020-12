Werder

Wein aus Werder ( Havel) darf künftig noch deutlicher als solcher auf dem Etikett bezeichnet werden. Ein entsprechender Kompromiss für das brandenburgische Weingesetz wurde vorige Woche vom Bundestag beschlossen. Demnach hat die Herkunft des Tropfens künftig einen vorrangigen Stellenwert. Denn Boden, Klima und weitere Umwelteinflüsse bestimmen die Weinqualität maßgeblich. Für die Werderaner Winzer ist das ein Erfolg, aber nicht alle wollen die geschützte Ursprungsbezeichnung beantragen.

Saale-Unstrut ist bisher als Herkunft vermerkt

Auf den Etiketten der Weinflaschen des Wachtel-, Galgen- und des Phöbener Wachtelberges ist als Herkunft bislang das Weinbaugebiet Saale-Unstrut vermerkt. Laut Gesetz von 2012 gehören die Flächen der Ortsteile sowie der Stadt selbst zu diesem nördlichsten Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands. „Das ist den Kunden allerdings schwer zu vermitteln. Daher ist das neue Herkunftsprinzip sehr wichtig für uns“, sagt der Winzer vom Wachtelberg, Manfred Lindicke auf MAZ-Nachfrage. Künftig soll „Mittlere Havel“ auf den Etiketten der Werderaner Weine stehen. „Im Prinzip wollen wir damit die Weinberge bis Potsdam erfassen“, so Manfred Lindicke.

Manfred Lindicke bewirtschaftet den Werderaner Wachtel- und Galgenberg. Quelle: Archiv/Julian Stähle

Schon vor Bekanntwerden der Novelle habe er in der Region Saale-Unstrut angekündigt, dass sich die Werderaner eine eigene Bezeichnung für ihre Weine wünschen. Denn nicht nur die Bezeichnung erschließt sich nicht jedem, der den Werderaner Tropfen kauft. Die Weine würden sich wegen der anderen Beschaffenheit des Bodens auch grundsätzlich von den märkischen unterscheiden.

Zuordnung als Wein aus der Havel-Region

Der Aufwand, die geschützte Ursprungsbezeichnung „Mittlere Havel“ zu beantragen, sei der aufwendig. Manfred Lindicke ist selbst gerade dabei die nötigen Daten zusammen zu sammeln und dann zu übermitteln. Auf 7,6 Hektar baut der Winzer auf dem Wachtel- und Galgenberg Wein an. Zehn Sorten keltert er, aus 140 anderen Sorten wird Federweißer hergestellt.

Auch in Phöben ist die Freude über die neue mögliche Bezeichnung auf dem Etikett groß. „So können die Leute unseren Wein endlich auch dem Ursprung an der Havel zuordnen“, sagt Jens-Uwe Poel vom Phöbener Wachtelberg. Auf 0,7 Hektar gedeihen dort sieben verschiedene Sorten.

Töplitzer verkaufen „Brandenburger Landwein“

Winzer Klaus Wolenski aus Töplitz werde den Herkunftszusatz für das Etikett seiner Weine nicht verändern, wie er der MAZ erklärt. Denn auf den Flaschen des Weingutes stehe ohnehin schon „Brandenburger Landwein“ geschrieben. Er habe sich damit bereits von der Bezeichnung der Weinregion Saale-Unstrut abgegrenzt. Das Qualitätssiegel für seine Weine sei in den Rebrechten festgeschrieben. „Wir leben fast nur von Stammkunden und verkaufen den Wein nur hier am Hof, also nicht in Supermärkten, wo das Etikett natürlich einen anderen Stellenwert hat“, sagt Klaus Wolenski. Der Töplitzer Weinberg umfasst 2,9 Hektar, auf denen acht verschiedene Sorten wachsen.

Winzer Klaus Wolenski mit seiner Tochter Lara auf dem Weinberg in Töplitz. Quelle: Annika Jensen

Jens Koeppen, Vorsitzender der Landesgruppe der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, ermutigte die Brandenburger Winzer, die geschützte Ursprungsbezeichnung für ihre Weine zu beantragen. „Dies ist unbestreitbar erst einmal mit Aufwand verbunden. Doch als eigenes Weinanbaugebiet kann Brandenburg auch von diversen Vorteilen, wie Mitteln aus der Weinbauförderung profitieren“, teilte er mit. Insgesamt wird im Land Brandenburg auf 30 Hektar Wein angebaut.

Von Luise Fröhlich