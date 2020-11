Werder

Nach einer hitzigen und emotionalen Debatte hat der Werderaner Badausschuss am Dienstagabend mehrheitlich grünes Licht gegeben, die Havel-Therme in der Corona-Krise zu unterstützen. Entscheiden werden darüber letztlich die Stadtverordneten am 10. Dezember. Unklar ist noch, ob die Mehrkosten, die während der Bau- und Planungsphase entstanden sind, von der Stadt anteilig gezahlt werden. Mehrheiten gab es zunächst für eine Pachtminderung entsprechend der möglichen Auslastung des Bades und dafür, die zweite Fertigstellungsprämie anteilig vorzuziehen.

CDU-Fraktion stellte Prüfantrag

Den dritten und letzten Punkt zur Beteiligung an Attraktivitätsmaßnahmen ab 2025 ließ die Bürgermeisterin nach der Diskussion selbst streichen. Ein Antrag der CDU-Fraktion, die konkreten Folgen und Verluste in der Bau- und Planungsphase, untermauert mit Zahlen, zu prüfen, wurde mit vier Ja-, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung beschieden. Er wird in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Anzeige

Der Badausschuss tagte direkt in der Therme. Quelle: Luise Fröhlich

Der Badausschuss tat sich schwer mit seiner Entscheidung. Vielen Mitgliedern fehlten konkrete Zahlen, die teilweise zum Vertrag gehören und daher nicht öffentlich sind. Bereits im März trat der Vertragspartner und spätere Betreiber Andreas Schauer an die Stadt heran und bat um Unterstützung – konkret lautete der Vorschlag, die Stadt sollte die Hälfte der Mehrkosten übernehmen. Laut Vertrag trägt aber alle Risiken der Vertragspartner.

Ausschuss befürchtet Ungerechtigkeit

Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) betonte, dass der Vertrag eine Corona-Pandemie nicht vorgesehen hatte. „Ich sehe diese Unterstützung auch als moralische Pflicht der Stadt, immerhin gehört uns das Bad und es hat uns in der Vergangenheit viele Sorgen bereitet“, sagte sie. Der Ausschuss befürchtete Ungerechtigkeit, immerhin hätten auch viele andere Unternehmen wirtschaftlich unter der Pandemie gelitten. „Wenn nur der Gewinn leidet, sehe ich keine moralische Pflicht seitens der Stadt“, sagte der Vize-Vorsitzende des Badausschusses, Peter Kreilinger ( CDU).

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Andreas Schauer hielt dagegen, dass der Geldfluss gerade eingestellt ist, weil alle seine Thermen derzeit geschlossen sind. Der Investor kritisierte den Badausschuss zudem dafür, dass das Thema zwar seit März bekannt ist, aber erst jetzt neun Monate später abschließend diskutiert wird. Da die Corona-Krise eine erhebliche Änderung der Geschäftsgrundlage darstellt, hätte er auch anders an die Stadt herantreten können.

Andreas Schauer enttäuscht über die Debatte

Andreas Schauer hatte am Ende der langen Debatte kein Verständnis mehr und sagte sogar, er wolle keine Corona-Hilfe mehr: „Wir haben so eine Freude daran, dass die Therme endlich fertig ist. Das hätte alles scheitern können, vieles war Glück. Ich lasse mir die Freude nicht mehr nehmen. Lassen Sie den Vertrag so wie er ist.“ Nadine Lilienthal ( SPD) wies die Kritik an der Ausschuss-Arbeit indes zurück. „Es waren keine homogenen neun Monate, denn die Entwicklung der Pandemie war nicht abzusehen. Ich finde, dass wir solche umfangreichen Entscheidungen im Detail treffen sollten“, sagte sie.

Lesen Sie auch

Von Luise Fröhlich