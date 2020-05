In Corona-Zeit: Werder befürchtet viele Touristen an Berliner Feiertagswochenende

Werder

Der einmalige Feiertag in Berlin anlässlich der Befreiung vom NS-Regime am 8. Mai vor 75 Jahren versetzt viele Hauptstädter in Ausflugslaune. Die Stadtverwaltung Werder stellt sich deshalb auf eine größere Zahl von Berliner Besuchern am Wochenende, einschließlich Freitag, ein. „Als touristische Destination und Ausflugsziel stellt uns das zunehmend vor Probleme“, sagte der erste Beigeordnete und stellvertretende Bürgermeister von Werder, Christian Große ( CDU), auf MAZ-Nachfrage. Mit jeder Lockerung der Eindämmungsverordnung werde eine Kontrolle von Kontaktbeschränkungen erschwert.

Christian Große: „Befinden uns immer noch in einer Pandemie“

„Wir können deshalb nur immer wieder daran erinnern, dass wir uns immer noch in einer Pandemie befinden und an die Besucher appellieren, weiter vorsichtig zu sein und auf Abstand zu bleiben“, so Große weiter. Allerdings beobachtet er bei den Werderanern selbst ein anderes Verhalten. „Zugleich besteht der Eindruck, dass die Corona-Beschränkungen von vielen Werderanern wie auch von unseren Gewerbetreibenden verinnerlicht wurden. Das betrifft Abstands- und Hygieneregeln wie auch die seit 4. Mai geltende Maskenpflicht.“

Auch am 1. Mai sah sich Werder mit vielen Besuchern konfrontiert. Und das, obwohl Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) gemahnt hatte, dass die Havel-Stadt in Zeiten der Corona-Pandemie kein Ausflugsziel sei. Christian Große sagte: „Am 1. Mai und dem darauffolgenden Wochenende gab es in Werder verstärkten Besucherverkehr. Die Einhaltung der Eindämmungsverordnung und insbesondere das Kontaktverbot wurde durch das Ordnungsamt der Stadt Werder gemeinsam mit Teams des Landkreises und der Polizei kontrolliert.“

Von Annika Jensen