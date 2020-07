In Werder startet der Umbau am Bahnhof

Werder

Der Start für die Umbauarbeiten des Werderaner Stadtbahnhofs steht fest. Es ist Montag, der 27. Juli. Das teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Bis voraussichtlich Anfang November werden die Arbeiten dauern. „Der Umbau ist notwendig, da mit dem Powerbus-Konzept der Bustakt erhöht wurde und damit auch die Nachfrage am öffentlichen Personennahverkehr gestiegen ist“, so Stadtsprecher Henry Klix in der Mitteilung.

Die Stadtverwaltung habe deshalb in Zusammenarbeit mit der Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH ein neues Infrastrukturkonzept entwickelt. Im Zuge dessen finden diverse Um- und Neubauten von Bushaltestellen in Werder statt, auch der Bahnhofsvorplatz als zentraler Knotenpunkt müsse umgestaltet werden, so Klix.

Wahrscheinlich 2024 soll eigentliche Neugestaltung starten

Ausstiegshaltestellen für Busse wird es in der Bauzeit in der Eisenbahnstraße sowie in der Adolf-Damaschke-Straße vor dem Parkplatz am Bahnhof geben. In der Kesselgrundstraße, Fahrtrichtung L90, wird eine Ersatzhaltestelle für die Abfahrt eingerichtet. Die Eisenbahnstraße wird für die Zeit der Baumaßnahme zur Einbahnstraße. Der Pendlerparkplatz bleibt erreichbar. Auf diesem werden für die Bauzeit jedoch provisorische Fahrradabstellflächen geschaffen, somit stehen weniger Pkw-Stellplätze bereit.

Der Umbau sei eine temporäre aber notwendige Lösung zur Verkehrssicherheit und zum Schutz der Fahrgäste, so Klix weiter. Ein grundlegender Umbau des Bahnhofsvorplatzes sei mit dem Bau des Rad- und Fußgängertunnels geplant. Ein Baustart dafür sei laut Landesangaben im Jahr 2024 möglich.

