Werder

Die Werderaner können zwischen dem 19. Oktober und dem 7. Dezember wieder ihr Laub abholen lassen. Das gab die Stadtverwaltung in einer Ankündigung bekannt. Dazu müssen sie ihr Laub, ohne Plastikbeutel und frei von Astholz und sonstigem Unrat, an folgenden Straßen auf Haufen sammeln:

Potsdamer Straße (zwischen Polizei und Schule), Eisenbahnstraße, Phöbener Straße bis zum Bahnübergang, Elsastraße, Am Zernsee, Plantagenplatz, Bahnhofsvorplatz, Kesselgrundstraße, Kemnitzer Straße und Kemnitzer Chaussee bis Ernst-Haeckel-Gymnasium, Carmenstraße, Unter den Linden, Uferstraße, Mühlenbergstraße und Am Mühlenberg, Lindenstraße, Berliner Straße von Strengbrücke bis Glindower Eck und weiter bis Ortsausgang Glindow in Richtung Brandenburg, Puschkinstraße sowie im Ortsteil Glindow die Klaistower Straße und die Dr.-Külz-Straße.

Abholtage sind jeweils am Sonnabend: 19. und 26. Oktober, 9. und 23. November sowie 7. Dezember. Im Ortsteil Bliesendorf fährt das von der Stadt beauftragte Unternehmen Ruwe die Dorfstraße und den Anger jeweils nur am 9. November und am 7. Dezember an.

In den Ortsteilen Plötzin, Plessow, Kemnitz, Töplitz und Phöben werden die Sammelplätze für die kommunalen Bäume festgelegt, mit Schildern versehen und durch Bauzäune eingegrenzt. Die Bürger können ihr Laub dort dazulegen.

Bei geringem Laubanfall behält sich die Stadtverwaltung vor, die Entsorgungstermine zu ändern. Sollte die Firma Ruwe die genannten Termine aus Witterungs- und Kapazitätsgründen nicht einhalten können, wird die die Laubentsorgung werktags in der darauffolgenden Woche nachholen.

Von MAZonline