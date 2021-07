Werder

Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Werder verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 57-jährige Autofahrerin auf der Kemnitzer Straße unterwegs. Als sie einen anhaltenden Bus an der Haltestelle überholte, kam es zu einer Kollision mit einem 16-Jährigen, der vor dem Bus die Straße überqueren wollte. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline