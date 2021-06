Glindow

Mitten in Glindow auf einem alten Strommast hat sich ein Storchenpaar niedergelassen, das zu einer kleinen Attraktion geworden ist. Wie Anwohner der MAZ berichten, halten regelmäßig Passanten oder sogar Autofahrer am Straßenrand an, um nach den gefiederten Tieren in luftiger Höhe zu sehen. „Viele Leute bleiben stehen und gucken. Es bringt einfach ein bisschen Abwechslung“, sagt Ruth Wahnsiedler, die eine der direkten Nachbarn der Störche in der Glindower Dorfstraße ist.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zehn Jahre Pause

Niedergelassen haben sich die Tiere auf einem sehr verwilderten und leergezogenen Grundstück, das einmal einem Bauern aus dem Ort gehörte. Es liegt unweit des neuen Spielplatzes, der Kita und der Grundschule. Auch die Kinder seien schon zu Besuch beim Storchenpaar gewesen, berichtet Ruth Wahnsiedler. Nach Erinnerung der Nachbarn haben sie in Glindow seit rund zehn Jahren schon keine Adebars mehr gewesen.

Die Störche haben auf einem Strommast ihr Nest gebaut. Quelle: Privat

Warten auf den Nachwuchs

Meistens sind die beiden Tiere wohl am Abend anzutreffen und haben inzwischen ein Nest gebaut. Nun warten die Glindower auf Nachwuchs, bisher habe sich aber noch nichts getan. Die Brutzeit der Weißstörche liegt zwischen Anfang April und Anfang August und beträgt laut Naturschutzbund (Nabu) 32 bis 33 Tage. Wird es tatsächlich flauschige Storchen-Küken auf dem Mast in Glindow geben, blieben sie zwei Monate lang im Nest.

Von Luise Fröhlich