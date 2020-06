Töplitz

Auch ohne wechselnde Ausstellungen in der früheren Galerie Töplitz soll es weiterhin Inselkonzerte in der benachbarten Kirche am Dorfplatz geben. Das hatte sich Kuratorin Marianne Kreutzberger fest vorgenommen, als sie im Herbst des vergangenen Jahres zum letzten Mal den Schlüssel im Türschloss des Ausstellungsraumes herumdrehte. Zahlreiche Kunstfreunde hatten seinerzeit den Abschied der jahrelangen Kunstmäzenin zutiefst bedauert. Jetzt ist Marianne Kreutzberger dem Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Töplitz beigetreten, um die frühere Veranstaltungsreihe zumindest im musikalischen Teil weiter aufrecht erhalten zu können und „Musikern in dieser schwierigen Zeit eine Bühne zu geben.“

Ursprünglich schon im April

Die „Wiedergeburt“ der Inselkonzerte sollte ursprünglich schon im April stattfinden. Doch da durchkreuzte die Corona-Pandemie die Pläne der Kulturförderin. Unter den inzwischen gelockerten Umgangsbestimmungen startet sie jetzt gemeinsam mit dem Förderverein in eine neue Saison. Den Auftakt gibt am Samstag, dem 27. Juni, das Ensemble „ Les Seraphines“ mit seinem Programm „Spirit of Celtig Baroque“. Dafür wurden die Plätze in der Kirche „coronagerecht“ limitiert. Karten gibt es nur auf Vorbestellung. Das Konzert wird nach außen über ein Audiosystem übertragen. Besucher sollten während des Konzertes eine Mund-und-Nasen-Bedeckung tragen.

Anzeige

In der Dorfkirche in Töplitz sollen wieder die beliebten Inselkonzerte stattfinden. Dafür werden die Besucherplätze coronagerecht limitiert. Quelle: Archiv

Weitere MAZ+ Artikel

In ihrem Programm vereint das 2012 in Berlin gegründete Ensemble in der Besetzung mit Bettina Hartl (Bandoneon, Gesang, Klavier), Anna Barbara Kastelewicz (Violine), Dariusz Blaszkiewicz (Violine), Marcel Körner (Violoncello) und Andreas Pasemann (Orgel, Klavier und keltische Harfe) Kompositionen von Bettina Hartl, die sowohl durch die keltisch-irische Musik inspiriert sind als auch Elemente der farbenfrohen und facettenreichen Welt des Frühbarock aufweisen.

Bettina Hartl hat die Stücke des Programms des Ensembles „Les Seraphines“ komponiert. Mit dem ersten Konzert in Töplitz möchte sich das Ensemble bei seinen Anhängern und Freunden zurückmelden. Quelle: Veranstalter

Dazu kombinieren die Musiker spannende und zeitlose Arrangements barocker und keltischer Meister von Claudio Monteverdi bis Turlough O' Carolan und freie Improvisationen. In einer ungewöhnlichen Klangkombination aus Bandoneon, zwei Violinen, Violoncello, keltischer Harfe, Orgel und Gesang erklingen anmutige barockisierte Ciacconas, beseelte irische Balladen, keltische Lieder über vergangene Zeiten und Länder und zeitlos schöne Arien aus der frühbarocken Epoche.

Neugier auf musikalische Experimente

In ihrer Musik ist es die Beschäftigung mit der Mystik verschiedener Kulturen, aus der die Künstler die Inspiration für ihre Improvisationen und Interpretationen gewinnen. Die Neugier auf musikalische Experimente und Verbindungen unterschiedlicher Musikansätze hat sie in diesem Projekt zusammengeführt.

Das Quintett hatte bereits mehrfach Auftritte in der Philharmonie Berlin sowie zahlreiche Kirchenkonzerte, unter anderem das Eröffnungskonzert der 24. Gandersheimer Dommusiktage und bei der „Langen Telemann-Nacht“ am Domplatz zu Magdeburg. Unter ihrem eigenen Label Kaliphonium erschienen die CDs „ „Zwischen Okzident und Orient!' und „Spirit of Celtic Barocke“.

Weitere Informationen: Les Seraphines, Spirit of Celti Baroque, Samstag, 27, Juni 2020, 16 Uhr, Kirche Töplitz, An der Havel 67 (Dorfplatz). Weitere Infos und Reservierungen sind ausschließlich unter mail@kirche-toeplitz-foerderverein.de oder unter 033202/693266 möglich. Zum Tragen von Schutzmasken wird dringend geraten, steht in der Einladung der Veranstalter.

Von Heinz Helwig