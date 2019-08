Töplitz

Wenn es eine Wollmilchsau gäbe, Kathrin Kosky hätte sie wohl im Sortiment. Zwischen Rouladennadeln, Kinderbüchern mit Piratengeschichten, Heizkörperbürsten und Cordhosen finden sich auch Halogenstrahler und Schwimmflügel. Der Einkaufsmarkt in Töplitz ( Potsdam-Mittelmark) lässt keine Wünsche offen. Bei Google Maps firmiert er als Kaufhaus – und das ist er seit 26 Jahren auch.

Außerdem ist das Geschäft am Dorfplatz die Informationszentrale in dem 700-Seelen-Ort. Die Betreiberfamilie ist seit Jahren bestens vernetzt, Kathrin Kosky führt das Geschäft in zweiter Generation. Die Umsätze seien rückläufig, sagt sie, früher habe man sich mehr Mitarbeiter leisten können, aber ein Leben ohne den Einkaufsmarkt mag sie sich nicht vorstellen.

Heute ist sie schon um vier Uhr losgefahren, zum Blumenmarkt in Damsdorf, um frische Schnittblumen zu kaufen. Ihre Mutter Gisela arrangiert nun die Gestecke. Die Blumenfrau Carla Herrmann, seit fast einem Vierteljahrhundert dabei, hat frei. In der Ecke steht ein Kühlschrank mit Weichkäse, Quark und Joghurt von der Töplitzer Hofkäserei Hennig. Auch das Weingut Klosterhof stellt seine Flaschen den Laden. Viele kommen wegen der Lotto-Annahmestelle, andere holen ihre hinterlegte Post oder Pakete ab. „Wir nehmen auch Wäsche für die Reinigung an und verkaufen die Müllsäcke“, sagt Gisela Kosky. „Auch die Angelkarten sind ein wichtiger Faktor.“

Vor Diebstahl nicht verschont

Auf den Erlös aus den Angelkarten und andere Barschaft hatte es vor einiger Zeit ein Dieb abgesehen, der sich mittags heimlich in dem Laden einschließen ließ. Als die Besitzerin nach 15 Uhr wieder zur Arbeit erschien, war kein Geld mehr in der Kasse. Ein anderes Mal, an einem geschäftigen Samstag, wurde sie abgelenkt und jemand leerte das Büro im Hinterhof. Die Solidarität im Dorf sei aber so groß gewesen, dass gesammelt worden sei, um den finanziellen Schaden für die Familie zu lindern.

Solche Zwischenfälle konnte sich Gisela Kosky noch nicht vorstellen, als sie 1959 in Töplitz ihre Lehre in der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft begann. „Das Geschäft war der Versorgungsstützpunkt für die Bevölkerung, die mit dem Rad zum Acker fuhr“, erinnert sie sich. Abgesehen von zwei Babypausen arbeitete Kosky dort durchgehend und auch ihre Tochter stieg 1983 ein.

„Wir haben heute eher wieder ein Grundsortiment wie früher“, sagt sie mit Blick auf die Zeit als Raiffeisenmarkt in den Neunzigern. Landwirtschaftlicher Bedarf wie Erde, Farbe, Pflanzenschutz nimmt wieder einen größeren Raum ein. Dieses Jahr waren auch Sonnenhüte stark nachgefragt.

Blumengaben und Seniorenpräsente

Auch wenn sie es nicht gerne darüber sprechen, kümmern sich die Koskys zudem seit 25 Jahren ehrenamtlich um den Blumenschmuck in der Kirche, und stellen Weihnachtspräsente für Senioren zusammen. „Das sind doch unsere Kunden“, sagt Gisela Kosky. „Das machen wir fürs Herz, zu unserer Freude“, ergänzt ihre Tochter. Der Markt passe eigentlich nicht mehr in die Zeit, räumt sie ein, aber gerade Urlauber fänden das ursprüngliche Einkaufserlebnis schön. „Gerade heute kamen wieder welche mit ihren Kindern, die nicht glauben konnten, was es alles auf kleinstem Raum gibt.“ So suchten sie Angeln und Zubehör aus – sogar lebende Regenwürmer konnten sie als Köder mitnehmen.

Andere Kunden fahren 20 Kilometer nach Töplitz, um einen halben Zentner Futterweizen für ihr Geflügel zu kaufen. Futterkalk oder Salzlecksteine für die Jagd stehen neben Trittleitern und DDR-Traktorenkalendern – ein beliebtes Geschenk. „Die Insellage von Töplitz macht es schwierig, den Markt zu halten“, sagt Kathrin Kosky. Aber man sei auf einem gutem Weg, bald sei der 1993 für den Kauf des Ladens aufgenommene Kredit getilgt. „Dann haben wir der Bank das Dreifache des Kaufpreises zurückgezahlt“, sagt die Seniorchefin.

Die Gäste aus den Ferienbungalows und die Yachtcharter-Urlauber tragen vor vor allem in den Sommermonaten zum Umsatz bei. Sogar Kaffeemaschinen gehen dann über den Tresen, dabei werden gartenfrische Tomaten mitgenommen und die aktuellen Gottesdiensttermine abgefragt. „Ich brauche einen dünnen Hutgummi“, sagt eine Dame, die gerade das Geschäft betritt. „Ach ja, und dann könnte ich noch einen passenden Bilderrahmen mitnehmen.“

