Werder/Havel

Mit einer erheblich ausgeweiteten Ausstellung hat am Freitag die Messe Boot & Fun in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) begonnen. Die erste große Bootsmesse, die in dieser Saison in Deutschland stattfindet, zählt nach Angaben des Veranstalters, der Messe Berlin, rund ein Drittel mehr Boote – es sind gut 150. Die Aussteller kommen zu einem guten Teil aus dem europäischen Ausland. Um die teils bis zu einer Million Euro teuren Exponat in dem Hafenbecken der Marina Havelauen unterzubringen, mussten 80 der dort für gewöhnlich vertäuten Boote ihre Liegeplätze verlassen. Bis zum Sonntag ist die Ausstellung geöffnet. Probefahrten mit Booten sind möglich, vor allem abends.

Hausboote mit Dachterrasse

Die Palette reicht von Stand-Up-Paddle-Boards über Kanus bis zu Badebooten, eleganten Holzyachten, Luxuskäste mit Whirlpool und Champagnerbar bis zu Hausbooten mit Dachterrasse. Die Messe findet im vierten Jahr statt und ergänzt die normalerweise auf dem Berliner Messegelände stattfindende gleichnamige Leistungsschau. Erstmals zu sehen ist in Werder unter anderem das vollkommen elektrisch angetriebene Jetski-Gefährt eines ungarischen Herstellers, daneben eine immer größer werdende Bandbreite von Elektro-Yachten.

Thorsten Irgang verkauft Elektroboote. Dieses kostet 70.000 Euro. Quelle: Ulrich Wangemann

Die neuen Antriebe sind in Süddeutschland viel stärker verbreitet als auf Havel und Spree, erläutert Thorsten Irgang vom Berliner Yachtvertrieb „Pure Volt“. Der Grund: Auf den Alpenseen etwa werden so gut wie keine neuen Lizenzen für Boote mit Verbrennungsmotor mehr vergeben. Irgang ist sich aber sicher, dass vor allem effiziente Produkte den Umstieg vom Benziner zum Batteriebetrieb befördern werden. „Für E-Boote ist es am wichtigsten, dass Kunden die Boote im Wasser testen können“, sagt der Bootshändler. Da würden viele Klischees widerlegt.

Jede Menge Drehmoment

Unter anderem, so zeigt sich bei Probefahrten, verfügen die Elektromotoren über ein erstaunliches Drehmoment und beschleunigen rasch. Wer aber rast, der muss schneller zurück an die Steckdose. Irgang rechnet vor, dass ein eleganter Cruiser wie der in Polen gefertigte „Flying Shark“ bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fünf Stundenkilometern 21 Stunden lang Strom hat. Wer in dem Führerschein steuerbaren Boot mit zehn Kilometern unterwegs ist, hat drei Stunden Saft. Bei Vollgas ist nach einer knappen Stunde Schluss.

Elegante E-Yacht in Werder. Quelle: Ulrich Wangemann

Konventionelle Motoryachten dominieren die Veranstaltung noch. Die Händler schätzen die Messe, weil dort viele Verträge abgeschlossen werden. Viele Kunden hätten die Anschaffung seit Langem geplant, wollten das Boot aber noch einmal anschauen und im Wasser erleben, sagt Catina Burchardi, deren Familienbetrieb die Marina führt und Yachten herstellt. Nach der letzten Messe habe allein dieses Unternehmen Neuverträge über eine Summe von rund zweieinhalb Millionen Euro verbucht.

Kaum noch freie Liegeplätze

Der Brandenburger Wassertourismus entwickelt sich ein eigener Wirtschaftszweig mit erheblicher Anziehungskraft. Allein in Werder sind nach Angaben der Stadt 65 Unternehmen gewerblich eingetragen, die vom Wassersport leben. Von den 88 Ausstellern der aktuellen Bootsmesse kommen allein 14 aus der Blütenstadt. „Wir haben es mit einer absoluten Boombranche zu tun“, sagt Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Freie Liegeplätze in der Stadt gebe es nicht mehr, sagt Saß. Dabei bietet die Kommune rund 1000 Plätze. „Wer ein Boot chartern will und sich nicht frühzeitig darum kümmert, für den wird das nichts“, sagt Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU), die Betriebe seien langfristig ausgebucht.

Corona hat dem Wirtschaftszweig einen mächtigen Schub verpasst – allein auf dem Boot ist die Ansteckungsgefahr eben gering und die märkischen Gewässer suchen an Schönheit ihresgleichen. Komplett ausgeblieben ist nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam der Imageschaden für das Wassersportland Brandenburg, den Touristiker wegen des Schleusendebakels von 2019 vorhergesagt hatten. Damals war die Schleuse Zaaren, durch die der Schiffsverkehr in Richtung Müritz verläuft, wegen Bauarbeiten zum Nadelöhr geworden. Vielmehr könnten Bootscharterbetriebe „ihre Boote im Grunde viermal vermieten“, sagt Uwe Seibt von der IHK Potsdam. Der Wassertourismus sei „unser Aushängeschild in Brandenburg“, so Seibt.

Von Ulrich Wangemann