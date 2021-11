Werder

Das Zutrittsverbot zur Karl-Hagemeister-Grundschule in Werder wurde für die Schüler vorerst verlängert. Wie das Gesundheitsamt den Eltern, Lehrern und Schülern am Donnerstag via E-Mail mitteilte, sind die am Mittwoch genommenen PCR-Abstriche bei den mehr als 400 Schülern „aufgrund personeller und organisatorischer Probleme“ im Labor aktuell noch nicht ausgewertet. Die Ergebnisse sollen erst im Laufe des Donnerstags feststehen, heißt es.

Quarantäne endet erst mit Ergebnissen

Weil die Schule erst mit einem negativen Befund von dieser Reihentestung am Mittwoch auf der Bismarckhöhe betreten werden darf, hat das Gesundheitsamt den Zeitraum verlängert. „Sobald uns das Labor die Ergebnisse zur Verfügung gestellt hat, werden wir die Schulleitung informieren“, lautet es in der Mail. Die Karl-Hagemeister-Grundschule war vor einer Woche wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden.

Wie berichtet, hatte es nach einer ähnlichen Situation ein großes Problem an der Anne-Frank-Schule in Teltow gegeben. Obwohl die PCR-Ergebnisse noch ausstanden, wurde die Schule geöffnet und trotz negativer Antigentests waren mehrere Kinder infiziert. Die Folge: Fünf Klassen wurden erneut in Quarantäne geschickt.

Von MAZonline/fro