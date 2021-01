Werder

Das Corona-Virus schickt das traditionsreiche Werderaner Baumblütenfest in diesem Jahr erneut in die Zwangspause. Doch die Obstbauern sind alles andere als untätig geblieben: die Weinproduktion läuft in vielen Kellern der Stadt weiter, angetrieben von der Hoffnung, dass die Pandemie wenigstens ein kleines Fest in den Höfen und Gärten zulassen wird. Auch im Rathaus macht man sich trotz Absage an die Arbeit, denn das Fest will gemäß beschlossenem Konzept neu ausgerichtet werden. „Die gute Nachricht ist, dass wir vom Basiskonzept beim Fest 2022 sicherlich mehr Punkte umsetzen können, als wir das 2021 noch geschafft hätten“, verrät Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU) der MAZ.

Was 2022 schon neu sein könnte

Das Konzept beschreibt auf 31 Seiten, wie die Stadt selbst und die Obstverarbeitung in den Mittelpunkt eines friedlichen und familienfreundlichen Festes rücken und die unrühmliche Seite des Alkohol- und Drogenmissbrauchs überwunden werden kann. 2022 könnte es Christian Große zufolge zum Beispiel schon neue Aspekte wie kostenloses Trinkwasser, Wein zu einem Mindestpreis, einen separaten Jugendbereich oder das „Weindorf“ auf der Insel geben. Für die Neuausrichtung des Festes wird eine eigens gegründete Gesellschaft verantwortlich sein. „Sie soll auch Aufgaben des Marketings für das Fest übernehmen. Das geht alles nicht mal eben nebenbei“, erklärt Christian Große. Im Hintergrund geht es also trotz Absage voran.

Großes Interesse am Obstwein trotz Ausfall

Die Stadtverwaltung beobachtet genau, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und was bis April/Mai möglich sein wird. „Meine Hoffnung ist, dass die Höfe geöffnet werden dürfen. Aber die Obstbauern und Produzenten sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. In diesem Jahr war zu beobachten, dass es trotz des Ausfalls ein großes Interesse an unserem Werderaner Obstwein gegeben hat“, sagt Christian Große. Einige Obstbauern hätten erste Schritte in Richtung Lieferservice und Onlineshops gewagt. Die Stadt wolle die Unternehmen dabei weiter unterstützen – nur eben pandemiebedingt noch nicht als Veranstalter. Die Organisation zum jetzigen Zeitpunkt anzuschieben, würde ein hohes finanzielles Risiko bedeuten.

„Es ist wirklich traurig, dass das Baumblütenfest das zweite Mal infolge coronabedingt abgesagt werden musste. Natürlich ist es nachvollziehbar, klar. Aber für viele ist das Fest einfach ein Höhepunkt im Jahr“, sagt Klaus-Dieter Bartsch, Chef des Stadtsportbundes und ein treuer Aktiver bei der Organisation des Festes. Gerade die Vereine würden sich jedes Mal wieder auf den Festumzug durch die Stadt freuen, bei dem sie sich präsentieren können. „Voriges Jahr war vieles schon vorbereitet, bevor die Absage kam“, erzählt der Werderaner.

„Egal was kommt, die Bäume werden blühen“

„Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir würden uns wünschen, auf dem Hofverkauf des vorigen Jahres aufbauen zu können“, sagt Michael Schultz, Vorsitzender des Fördervereins Baumblüte und Inhaber von Schultz’ens Siedlerhof, der unter anderem selbst gemachten Obstwein und Whiskey anbietet. „Egal was kommt, die Bäume werden blühen. Und damit werden die Leute wieder die Sehnsucht verspüren an die frische Luft zu kommen und ein Gläschen Wein oder auch Alkoholfreies zu trinken“, erzählt er. Im besten Fall könne man den Gästen auf den Höfen auch einen Stuhl anbieten.

Schultz’ens Siedlerhof ist auf dem Festgelände normalerweise mit vielen Ständen vertreten, wodurch ein Einbruch beim Verkauf natürlich zu spüren war. Einige Liter konnte Michael Schultz in Holzfässern retten, die er später für die Lagerung des Whiskey verwendet. Andere Vereinsmitglieder hätten ihren Obstwein in der kalten Jahreszeit als Glühwein unter die Leute bringen können.

Lagerung in Glasflaschen am sichersten

Hobby-Winzer Marcel Lehnst aus Elisabethhöhe wäre auf Gäste in seinem Garten vorbereitet. Im vorigen Jahr hatte er schon vor Ostern angefangen, Wein zu verkaufen. „Das Wetter war toll und es waren unheimlich viele Leute auf dem Fahrrad unterwegs“, sagt er. Schon zum ersten regulären Blütenfest-Wochenende, wenn es denn stattgefunden hätte, war er ausverkauft. Was er in den großen Kruken übrig hatte, füllte er zum Teil in Flaschen um. Nur in Glasflaschen aber hält sich der Wein länger, ohne an Geschmack zu verlieren, erklärt Marcel Lehnst. Für dieses Jahr hat er ein paar mehr Flaschen bestellt. Die Weinproduktion beginnt jedes Jahr direkt nach dem Fest – diesmal mit dem Risiko nicht zu wissen, wie viel er davon wirklich verkaufen wird.

Auf viel Wein sitzen geblieben

Toni Geißhirt, der mit zehn Ständen auf dem letzten Fest vertreten gewesen wäre, ist auf sehr viel Wein sitzen geblieben. „Wir haben letztes Wochenende erst wieder aussortiert, denn manche Weine halten nicht lange. Kirsche ist gut lagerfähig, Exoten wie Ananas eher nicht“, erklärt er. In der World-of-Pizza-Filiale, die ihm gehört, verkauft er ein paar Flaschen. Der Online-Shop lief nicht so gut, weil auf dem Fest keine Flyer verteilt werden konnten. Nun bleibt die Hoffnung auf ein kleines Fest. „Es ist auch schade, dass die Tradition nun schon für zwei Jahre unterbrochen werden musste. Aber wir haben schon damit gerechnet“, sagt Toni Geißhirt.

Einwohner waren gefragt Im Jahr 2019 wurde klar, dass das Baumblütenfest auch im Sinne des Images der Stadt Werder eine neue Ausrichtung braucht. Ein Partner konnte in der ersten Ausschreibung für eine Dienstleistungskonzession nicht gefunden werden. Das große Fest 2020 sollte ausfallen, nur in Höfen und Gärten stattfinden und wurde schließlich durch das Corona-Virus gebremst. Innerhalb eines Jahres wurden in einem fünfstufigen Beteiligungsverfahren mit den Werderanern, begleitet von Fachleuten, Wünsche sichtbar gemacht und Ideen gemeinsam in der Stadt entwickelt. Daraus entstanden Varianten für ein zukunftsfähiges Konzept. Im September 2020 fiel der Beschluss der Stadtverordneten für das Basiskonzept, das die Veranstaltungsagentur Groskopf Consulting erstellt hatte.

Online-Portal der Stadt genutzt

Auch die Hobbywinzer-Familie Leo konnte im Vergleich nur wenig Wein vor ihrem Haus im Hohen Weg verkaufen. Die große Schar der Laufkundschaft hat gefehlt. „Wir haben das Online-Portal der Stadt genutzt und dort darauf aufmerksam gemacht, dass wir Wein verkaufen. Das hat auch ein bisschen was gebracht“, berichtet Uwe Leo. Neuen Wein hat er zwar angesetzt, aber bei weitem nicht so viel wie sonst. „Was man so hört über das Virus und die Impfungen kann einen schon niederschlagen. Wir hoffen, dass wir wenigstens wieder einen Tisch rausstellen dürfen“, sagt er.

