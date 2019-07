Werder

Wegen eines Rohrbruches in der Plötziner Straße/Ecke Glindower Gartenstraße können die Obstplantagen in Glindow und in Neu Plötzin sowie einzelne Obstanlagen auf der Glindower Platte derzeit nicht mit Brauchwasser beregnet werden. Das teilt die Stadtverwaltung Werder mit. Sie hat bereits eine Firma mit der Reparatur der beschädigten Leitung beauftragt. Die Reparatur soll an diesem Dienstag begonnen haben. Voraussichtlich im Laufe dieser Woche können die betroffenen Leitungen wieder mit Brauchwasser befüllt werden, so die Stadt. Das Brauchwasser dient überwiegend der Bewässerung gärtnerisch und landwirtschaftlich genutzter Flächen im Raum Glindow. Es wird aus dem Glindower See zu den Plantagen und Gärten gepumpt.

Von MAZonline