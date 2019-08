Töplitz

Die Planungen des Landesstraßenbetriebs für den Neubau der Wublitzbrücke sehen keinen Fahrradweg oder -streifen vor, kritisiert in diesen Tagen der Ortsbeirat in Töplitz. Die Landesstraße 902 verbindet Potsdam mit Töplitz und überbrückt den Havelsee Wublitz zwischen Grube und Leest. „Die Einwände des Töplitzer Ortsvorstehers werden durch die Stadt unterstützt und wurden im Zuge des Verfahrens weitergeleitet“, begrüßte Werders Rathaussprecher Henry Klix auf Anfrage der MAZ den Hinweis aus Töplitz. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens lagen die Pläne in Werder im April und Mai aus. Über seine Einwendungen gegen den ausgelegten Plan hat der Ortsbeirat Töplitz in seiner Sitzung vom Dienstag informiert. Eine Erklärung, warum Radwege in der Planung fehlen, gab der Bauträger bis Redaktionsschluss nicht bekannt.

„Da hier gerade das Planfeststellungsverfahren läuft, gibt der Landesbetrieb Straßenwesen in Potsdam aus verfahrensrechtlichen Gründen zu Problemen keine Auskunft“, teilte der zuständige Mitarbeiter Frank Schmidt am Donnerstag mit. Der Vorschlag vom Ortsbeirat Töplitz sieht vor, dass die Wublitzbrücke genauso wie die Brücke der L902 über die Bundesautobahn 10 in Töplitz eine separate Fahrradspur erhält und zwar auf der nördlichen Seite der Landesstraße. Bisher frage man sich, ob der Fahrradweg bei der Planung vergessen worden sein könnte, berichtet Töplitz Ortsvorsteher Frank Ringel. „Das ist doch bei einer Brückenbaumaßnahme kein Problem, Platz für Fahrradfahrer festzulegen“, erklärte Ringel die aktuellen Einwendungen aus dem Ort. Der Ortsbeirat beruft sich in seinem schriftlichen Einwand zu dem auf den Ausbau und die Förderung bereits bestehender Fahrradwege. „Das Landesstraßenamt hat festgestellt, dass für die L902 eine separate Radwegführung notwendig ist und sie vor einigen Jahren ausgebaut. Diese separate Radwegführung ist nach Leest/ Töplitz weitergeführt. Die Brückenplanung sieht das leider nicht vor.“

Man könne sich auch vorstellen, dass der geplante Fußweg auf der Wublitzbrücke für Fahrradfahrer verbreitert werde, so die Information aus der Ortsbeiratssitzung. Aber auch eine gestrichelte Fahrradspur auf der Straße käme als sinnvolle Maßnahme in Frage. „Uns lag es am Herzen, dass Fußgänger und Fahrradfahrer in die Planung miteinbezogen werden“, fasst der stellvertretende Ortsvorsteher Ditmar Wick zusammen.

Tatsache ist aber auch, dass die Auffahrt zur Brücke in dem Ortsteil Grube richtig eng ist, weil hier Häuser stehen, die eine Erweiterung der Straße ausschließen. Dieses Problem sieht auch der Ortsbeirat. „Man muss sich die Lage vor Ort angucken, wenn man überprüfen will, ob der Wunsch nach einer Fahrradspur auf der Brücke realistisch ist“, sagt Töplitz’ Ditmar Wick. Das sei ein Nadelöhr für Autos – eine Fahrradspur vor der Brücke im Ort Grube sei deswegen nicht möglich. Ringel sieht trotzdem noch Vorteile, auch wenn die Spur nur auf der Brücke realisiert werden könnte. Jede Rücksichtnahme auf Fahrradfahrer sei wichtig. Und auch der Fahrradweg auf der Autobahnbrücke münde in den fließenden Autoverkehr auf der L902. Fahrradwege bedeuten eine Entlastung und ziehen Touristen in den kleinen Inselort. Schließlich sei Töplitz nur über diese Brücke von Potsdam aus zu erreichen. Berufspendler, Studenten oder Touristen würden für eine große Belastung der Verbindung sorgen.

„Die Brücke liegt auf dem Hoheitsgebiet der Stadt Potsdam“, erklärt Klix Werders Position, wo es möglich und sinnvoll erscheint, werden von der Stadt Werder ( Havel) großräumige Radwegeverbindungen grundsätzlich begrüßt.“

Die Wublitzbrücke muss abgerissen werden, weil sie in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt. Die alte Brücke ist zwar zweispurig, aber nur eingeschränkt befahrbar selbst für Autos.

Von Gesine Michalsky