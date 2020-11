Werder

Dreiste Diebe haben am Wochenende eine der vier Kerzen vom Adventskranz auf der Insel in Werder geklaut und zerstört. Der Platzwart des Arno-Franz-Sportplatzes fand die aus einem Abflussrohr gebastelte, 70 Zentimeter hohe Kerze am Montagmorgen völlig zerdeppert. Für Rose Trotte vom Kulturverein Inselstadt, der den Adventskranz und die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes auf dem Markt seit 15 Jahren herrichtet, ist es ein klarer Fall von Vandalismus. Erst am Samstag hatte sie gemeinsam mit Freunden den Kranz hergerichtet. Am Sonntag fehlte bereits die Kerze.

Gefunden wurde die zerstörte Kerze auf dem Arno-Franz-Sportplatz in Werder. Quelle: Privat

„So etwas haben wir in den 15 Jahren noch nicht erlebt. Der Schaden ist groß, wenn auch nicht finanziell. Wir können die Kerze nicht mehr retten und müssen uns nun um Ersatz kümmern“, sagte sie der MAZ. Das sei gar nicht so einfach, denn es muss passendes Material gefunden werden. Möglicherweise müssen sogar alle vier Kerzen ausgetauscht werden. 2006 haben die sechs Mitstreiter des Kulturvereins den Adventskranz zum ersten Mal am Brunnen aufgestellt. Das Material steuerten damals teilweise Sponsoren bei.

„Wir wissen leider noch nicht, wer die Kerze geklaut hat“, sagt Rose Trotte, die bis zum Sommer ihr Geschäft „Kolibri Glasdesign“ auf der Insel betrieben hat. Die Stadt Werder habe Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Am Samstag wurde der Kranz hergerichtet, am Sonntag fehlte die eine Kerze bereits. Quelle: Privat

Wie berichtet, hat Werder seit einigen Jahren verstärkt mit Vandalen zu kämpfen. Graffiti-Schmierereien und andere Sachbeschädigungen nehmen inzwischen teure Ausmaße an. Mehrfach wüteten Unbekannte in der Vergangenheit am Parkhaus im Bahnhof, kokelten Bänke in der Stadt an oder zerschlugen Scheiben an Bushaltestellen. Seit Dezember 2019 belohnt die Stadt Hinweisgeber mit 1000 Euro, wenn die Meldungen zur Ergreifung der Täter führen, die öffentliche Einrichtungen mit Graffiti beschmiert haben.

Von Luise Fröhlich