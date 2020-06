Werder

In den Regelbetrieb gehen am Montag auch die kommunalen Kitas der Stadt Werder über. Mit einer Ausnahme öffnen sie wieder zu den bekannten Betreuungszeiten. Die einzige Einschränkung gibt es in der Kita „ Anne Frank“. Dort muss die Betreuungszeit wegen eines vorübergehenden Personalengpasses auf 6.30 Uhr bis 17 Uhr angepasst werden.

Auch in Horten möglich

In den Horten sowie in der integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB) ist ein Regelbetrieb ab Montag wie folgt möglich: Die Kinder, die sich derzeitig in der genehmigten Notbetreuung an den schulfreien Tagen vormittags befinden, werden auch weiterhin an den schulfreien Tagen vormittags und auch nachmittags betreut. Für alle anderen Kinder startet der Regelbetrieb nach dem derzeitigen Unterrichtsende, der dazugehörigen Schule. Sollten sich Kinder in der Frühbetreuung befinden, kann diese im Regelbetrieb auch gewährleistet werden.

Diese Übergangsregel gilt vom bis zum 24. Juni. Ab dem 25. Juni startet die Ferienbetreuung der Horte und IKTBs, die derzeitig ebenfalls in den Einrichtungen vorbereitet wird.

Weitere ausführliche Informationen zum Regelbetrieb sind auf der Internetseite der Stadt Werder, aktuelle Informationen zur Corona-Lage, zu finden.

