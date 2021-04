Werder

Die Kita Eichenhof in Werder ist wegen eines Corona-Falls vorerst komplett geschlossen. Das teilte die Stadt Werder mit. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist eine Erzieherin am Sonntag erkrankt und ließ sich am Montag auf das Virus testen. 25 Kinder und vier Erzieher befinden sich in vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne. Unklar ist aktuell noch, wie lange die häusliche Isolation gilt.

Kita hat nur 45 Plätze

„Die Umgebungsuntersuchung im Kita-Umfeld und auch im privaten Bereich der betroffenen Personen dauern an“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert am Mittwoch gegenüber der MAZ. Die kleine Kita Eichenhof in der Kernstadt Werder (Havel) mit nur 45 Plätzen musste vorsorglich ganz geschlossen werden, weil sich die Kinder und Erzieher häufig begegnen, erklärte die Stadtverwaltung.

Eltern und Mitarbeiter seien am Dienstag darüber informiert worden. Am Donnerstag soll nach derzeitigen Informationen eine zentrale Testung stattfinden.

Von Luise Fröhlich