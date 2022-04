Kloster Lehnin

Über den Notruf informierte eine Frau, dass sie am Montagabend mit ihrem Fahrrad in der Beelitzer Straße in Lehnin unterwegs war. Dort hätten sich ihr zwei ihr unbekannte Personen genähert und sie zu Boden geschubst. Anschließend versuchte einer der Männer, ihr ihre Handtasche zu entwenden.

Der Geschädigten gelang es jedoch, aufzustehen und durch Gegenwehr mit ihrer Tasche die beiden Männer zu vertreiben. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei fand die Täter vor Ort nicht mehr. Es wurden Spuren gesichert und die Kriminalpolizei ermittelt nun weiter.

Von MAZonline