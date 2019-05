Werder

In Werder sind 25 der 30 Stimmbezirke ausgezählt. Bisher musste besonders die CDU an Prozenten einbüßen. Sie erringt zwar aktuell den ersten Platz, mit weitem Abstand. Allerdings liegt sie mit 32,3 Prozent weit hinter ihrem Ergebnis aus der vergangenen Kommunalwahl 2014 mit 47,4 Prozent. Sie bekommt zehn Sitze, vor fünf Jahren waren es 13 Sitze. Auf dem zweiten Platz liegen derzeit Bündnis 90/Die Grünen mit 11,7 Prozent und vier Sitzen . Die Grünen gewinnen somit fünf Prozentpunkte, 2014 hatten sie noch 6,0 Prozent der Stimmen holen können. Dicht gefolgt werden sie aktuell von der SPD mit 11,6 Prozent der Stimmen. Ihr stehen somit ebenfalls vier Sitze in der Gemeindevertretung zu. Sie hatte 2014 15,2 Prozent gewonnen. Auf dem vierten Platz landet derzeit die AfD mit 10,3 Prozent und drei Sitzen. Das bedeutet einen Gewinn von sechs Prozent. 2014 gewann sie 4,3 Prozent der Stimmen.

Die Linke gewinnt derzeit 11,6 Prozent und liegt damit auf dem fünften Platz. Vor fünf Jahren bekam sie 12,8 Prozent. Mit 3,1 Prozent kann die FDP ihr Wahlergebnis verbessern, 2014 hatte sie 1,9 Prozent bekommen. Der Bürger Bund Töplitz steht derzeit bei 4,2 Prozent, 2014 waren es 3,6 Prozent. Die Freien Bürger können bisher 8,5 Prozent verbuchen, vor fünf Jahren waren es 8,8 Prozent. Die Stadtmitgestalter gab es 2014 noch nicht. Sie schaffen aus dem Stand 6,4 Prozent.

Von Annika Jensen